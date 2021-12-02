Корниенко официально объявил о выходе нардепа-мажоритарщика Сохи из фракции "Слуга народа"

Роман Соха объявил о выходе из фракции "Слуга народа" ранее, 30 ноября.

Вицеспикер Совета Александр Корниенко официально объявил о выходе из фракции "Слуга народа" народного депутата-мажоритарщика Романы Сохи. Ранее о решении выйти из политсилы заявлял сам нардеп.

Об этом Корниенко заявил 2 декабря во время заседания Верховной Рады.

"Сообщаю о выходе народного депутата Сохи Романа Васильевича из состава парламентской фракции "Слуга народа", – сказал Корниенко.

Напомним, о выходе из фракции "Слуга народа" Роман Соха объявил 30 ноября, стоя за трибуной. Причиной выхода он назвал, что "не сумел смириться с новыми назначениями на должности в Верховной Раде и Офисе президента".

Ранее сообщалось, что в Раде создали межфракционное объединение "Умная политика", которое будет возглавлять бывший эксспикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В это объединение вошел Роман Соха. Всего в список вошли 24 нардепа, из них 21 "Слуга народа".

Что известно о народном депутате

По информации руху ЧЕСТНО, Роман Соха окончил Запорожскую государственную инженерную академию и Запорожский национальный технический университет по специальности "Финансы". В 2019 году решил баллотироваться в ВР. В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №75 (Запорожская область). Член Комитета по цифровой трансформации.

За 2019 Соха стал соавтором 15 законопроектов, по данным движения "Честно", является высоким показателем среди запорожских избранников. В июне 2020 г. подписался под постановлением об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

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