Корниенко рассказал, чем любит лакомиться в буфете Рады и сколько тратит там на обеды

Корниенко рассказал, чем любит лакомиться в буфете Рады и сколько тратит там на обеды

Корниенко говорит, что в Раде об одном блюде ходят легенды.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал, что лучшим блюдом в столовой парламента являются сырники. Впрочем, нардеп там сейчас не питается из-за специализированной медицинской диеты.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

По словам Корниенко, раньше он иногда обедал в столовой парламента. Говорит, что "цены были там высокие" обычно тратил около 200-300 гривен.

"Но последние два месяца я не могу там питаться, потому что у меня специализированная медицинская диета. Поэтому, даже если бы я хотел там питаться, я не могу, потому что у меня определенный набор продуктов, которые мне можно и нельзя", — пояснил он.

На вопрос, есть ли у него любимое блюдо в столовой, Корниенко сказал: "У нас здесь есть такая легенда уже о сырниках. Я, видимо, ее поддержу, что сырники в буфете Верховной Рады всегда лучшие. Независимо от того, это здесь буфет, или под куполом, или снизу, или сверху".

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