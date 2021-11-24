Корниенко рассказал, что будет делать Верховная Рада в случае нападения России на Украину

Корниенко рассказал, что будет делать Верховная Рада в случае нападения России на Украину

Он также заверил, что Россия будет использовать любую возможность дестабилизации ситуации в нашей стране.

В случае нового нападения России на территорию Украины, Верховная Рада должна собраться в течение нескольких часов.

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О том, как будет работать парламент в случае возможной новой российской агрессии против нашей страны в интервью "Радио Свобода", рассказал первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко.

"У Верховной Рады может быть только один план. Если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады — она должна в течение нескольких часов собраться", — заявил Корниенко и добавил, если это произойдет в пленарную неделю, депутаты могут собраться за пару часов, в противном случае нардепов соберут за восемь часов.

Первый вице-спикер также отметил, что в случае активных военных действий для защиты нардепов будут использоваться "какие-то способы защиты".

В то же время Корниенко подтвердил концентрацию российских войск недалеко от украинской границы, однако предложил подходить к этому вопросу рационально.

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на Украину на начало 2022-го. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ.

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