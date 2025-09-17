Король Чарльз попытается повлиять на Трампа ради Украины: удастся ли это ему

Дональд Трамп и принц Чарльз во время встречи в 2019 году / © Getty Images

Великобритания надеется, что личное общение президента США Дональда Трампа с королем Чарльзом поможет главе Белого дома изменить позицию относительно войны в Украине. Несмотря на скепсис экспертов, союзники Киева готовы использовать любой шанс.

Об этом говорится в статье Politico.

Союзники Украины прилагают все усилия, чтобы Трамп оставался благосклонным к их делу. На этой неделе к этой миссии привлекли даже короля Англии Чарльза. Вместе с первой леди Меланией Трамп станет первым президентом США, которого официально будут принимать в Виндзорском замке. Это еще один беспрецедентный элемент второго государственного визита политика, который особенно ценит собственную исключительность.

Великобритания подготовила высокий уровень торжеств: парад, банкеты и демонстрационные полеты, которые ранее поразили Трампа. Такие жесты призваны напомнить о длительном военном сотрудничестве между двумя странами.

«Есть надежда, что королевское обаяние создаст почву для новых усилий премьер-министра Кира Стармера и его старших помощников, чтобы убедить Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина ради мира в Украине», — говорится в материале.

Хотя эта тема официально не будет фигурировать в программе визита, эксперты прогнозируют, что вопрос будет обсуждаться кулуарно.

Представитель оборонного ведомства, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что король «очень углублен» в переговоры по прекращению огня и поддерживает тесные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это дает премьер-министру оружие, которого нет у многих других европейских лидеров: сочувствующего монарха, который тихо, но последовательно демонстрировал свою поддержку Киеву и готов внести свой вклад, чтобы противостоять скептицизму США в отношении этого дела», — отмечается в статье.

Роль короля Чарльза

Хотя Трамп часто игнорирует устоявшиеся традиции, к британской королевской семье он относится с уважением, и организаторы визита планируют использовать это в свою пользу.

Перед отъездом президент США назвал Чарльза «таким элегантным джентльменом» и охарактеризовал визит как «большую честь».

Но отношение Трампа к Зеленскому было гораздо менее уважительным: он неоднократно намекал, что украинский президент частично ответственен за войну, и даже унизил его во время встречи в Овальном кабинете.

На фоне неопределенной поддержки со стороны США, Зеленский получил ощутимого союзника в лице короля. После скандальной встречи в Вашингтоне Чарльз пригласил украинского лидера на чай в Сандрингем, а затем — на обед в Виндзоре перед саммитом НАТО.

Орыся Луцевич из Chatham House отметила, что такие жесты были сигналом «солидарности и напоминания о том, кто является жертвой, а кто агрессором» на фоне «искажений и дезинформации» Кремля.

Бывший британский дипломат подчеркнул, что несмотря на отсутствие официальных заявлений по вопросам политики, король «умело находит другие способы выразить свои взгляды».

На это у него будет время: президент США проведет ночь в Виндзорском замке, где его будет ждать процессия и государственный пир.

«Было бы неудивительно, если бы он использовал эту возможность частным образом, чтобы поощрить президента поддержать Украину более эффективно», — отметил дипломат.

Королевский советник подтвердил интерес Чарльза к украинской теме, напомнив о его обращении к украинцам в День независимости с призывом к «справедливому и прочному миру».

Сложные переговоры

Неизвестно, насколько королевское влияние сможет изменить позицию Трампа. Один из советников напомнил, что теплый прием монархов Нидерландов в прошлом помог президенту США поддержать НАТО.

В сопровождении Трампа на этот раз будут госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, что открывает путь для влияния и на его команду. К тому же Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс в последнее время проявляют больший интерес к украинской перспективе.

Биограф Чарльза Роберт Хардман отмечал: «С точки зрения мягкой силы, другие мировые лидеры, другие страны гораздо больше заинтересованы в монархии, чем в Даунинг-стрит».

Этот контраст может оказаться особенно ценным для Стармера, который сталкивается с внутренними политическими вызовами.

Но даже при такой поддержке убедить Трампа решительно действовать в пользу Украины будет нелегко. Хотя он выражает все больший скепсис в отношении Путина, это пока не выливается в конкретные шаги.

В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что союзники по НАТО должны прекратить покупать российскую нефть и ввести новые тарифы против Китая, прежде чем Вашингтон усилит давление на Москву.

Торри Тауссиг из Atlantic Council подчеркнула, что эта позиция вместе со сдержанной реакцией Трампа на инцидент с российским беспилотником в Польше «не дает Стармеру много пространства для маневра». В то же время она отметила, что любовь президента США к королевской семье «может придать вес» словам Чарльза, хотя сомневается, что этого будет достаточно, чтобы изменить его политический курс.

Если ключевой целью Лондона является удержать Трампа в процессе переговоров по Украине, то роль короля — хотя и символическая — может стать одним из самых громких жестов поддержки.

Напомним, Трамп уже прибыл в Лондон с государственным визитом. Он встретится с королем Чарльзом III, премьером Киром Стармером и подпишет инвестиционное соглашение на более 40 млрд долл. Также будут обсуждаться вопросы безопасности, в частности, российская агрессия. Визит американского лидера сопровождается протестами.