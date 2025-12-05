"Корона бы не упала, если бы попросил о визите к Навроцкому": Сикорский о Зеленском

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Getty Images

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что хотя настойчивое вымогательство почестей или благодарностей от Украины во время войны неуместно, президент Владимир Зеленский мог бы попросить о визите в Президентский дворец в Варшаве.

Об этом он сказал в пятницу в утреннем эфире RMF FM.

Министр иностранных дел так отреагировал на то, что Кароль Навроцкий не собирается ехать в Украину.

«Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшей, попросил визит в Президентский дворец», — заявил Сикорский.

Министр напомнил, что согласно дипломатическим правилам, президент с меньшим стажем посещает того, кто в должности дольше, но Сикорский добавил, что война меняет правила.

«Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к храбро сражающейся стране, которая держит войска Путина подальше от наших границ», — добавил Сикорский, комментируя позицию Навроцкого.

Что предшествовало

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ожидает от Украины большей благодарности и равноправного подхода в двусторонних отношениях, пригласив Владимира Зеленского с официальным визитом в польскую столицу.