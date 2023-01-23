Коррупционные скандалы в Кабмине: что известно о "золотых" яйцах для ВСУ и взятке за генераторы

Президент пообещал разобраться и принять "соответствующие решения" уже на этой неделе.

Кабинет министров Украины на днях всколыхнули два коррупционных скандала. В СМИ попали документы, свидетельствующие о закупке Министерством обороны продовольствия для военнослужащих, в том числе яиц, по завышенным в 2-3 раза ценам. Кроме того, замглавы Мининфраструктуры Василий Лозинский стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств на закупку генераторов. Детективы НАБУ поймали Лозинского на получении взятки в 400 тыс. долларов. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал жесткие решения по фигурантам коррупционных дел.

ТСН.ua собрал все подробности громких скандалов.

"Золотые" яйца для Минобороны

Издание ZN.UA обнародовало документы Минобороны, согласно которым чиновники заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продуктов для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Издание сравнило цены в контракте Минобороны и в одном из супермаркетов в спальном районе столицы: яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в магазине около 7 грн; картофель заказали по 22 грн за килограмм, а розничная цена составляет 8–9 грн; куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине – 80 грн.

По данным издания, Минобороны заключило контракт с ООО "Актив компани" — фирмой с уставным капиталом в 1000 грн, которой налоговая служба аннулировала свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций. Автор статьи пришел к выводу, что фирма-поставщик является "прокладкой, созданной профессионалами сферы поставок продовольствия для военных".

170 гривен за яйца: Минобороны в беде из-за закупки продуктов для ВСУ

Народный депутат Украины Марьяна Безугла сообщила, что завышенные цены закупок в Минобороны касаются не только продуктов питания. Нардеп отметила, что руководство Минобороны 23 января вызвали в парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке для объяснений.

В свою очередь, Минобороны заявило, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение". Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины "в целях проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период".

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинения в злоупотреблениях назвал манипуляцией и пообещал подробно все проверить.

"Отдельно хочу подчеркнуть. Предоставление услуги питания осуществляется по принципу "еда ходит за военными". Если постоянное место дислокации наших десантников, например, во Львове или Житомире, или если 128-я горно-штурмовая бригада имеет ППД на Закарпатье, а боевые задачи наши воины выполняют на Харьковщине или в Запорожье – поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике" , – написал министр.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Геннадий Касай считает, что обнародованная в контрактах информация может быть использована врагом – такие документы закрыты, согласно требованиям военного времени, ведь содержат сведения о воинских частях, их адресах. Именно поэтому к изучению ситуации будут привлекать СБУ.

"Эта информация не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе также разбираться, сто процентов", — подчеркнул Касай.

ООО "Актив компани" тоже отреагировало на скандал. В компании отрицают завышение цен на продукты и обвиняют журналистов в манипуляциях.

В пресс-релизе фирмы, который цитирует "Укринформ", отмечается, что "Актив компани" является не "прокладкой", а реальной организацией, имеющей 187 официально трудоустроенных работников, более 2000 кв. м складских помещений, более 70 специализированных грузовиков.

Относительно завышенной стоимости яиц в ООО "Актив компани" заявили, что во время проведения соответствующей закупки свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за десяток. Цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО "Актив компани" в 2023 году составляет сейчас 145,8 грн. В компании объяснили, что в стоимость входит доставка "по всей территории Украины, в том числе и в зону боевых действий", а также "обновление поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения".

В то же время, в пресс-релизе не комментируется информация СМИ относительно уставного капитала компании в 1000 грн.

Взятка на закупке генераторов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины поймали на взятке в 400 тыс. долларов заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Взятка в 400 тысяч долларов: НАБУ задержало сотрудника Мининфраструктуры

В НАБУ сообщили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. Следствие установило, что ряд должностных лиц решили присвоить часть государственных средств.

"Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам. Бизнес в свою очередь должен передать должностным лицам за "победу" в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг", — говорится в сообщении НАБУ.

Во время проведения обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. долларов.

Фото: НАБУ

Против замминистра возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к афере.

Вице-премьер и министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков сообщил, что Василий Лозинский уволен с должности. Кубраков также поручил начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в частности, за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.

Как отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам анонсировал громкие расследования и увольнения чиновников.

"Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра, который был разоблачен сотрудниками НАБУ. У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд. И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что уже подготовлены новые решения в отношении некоторых должностных лиц, подозреваемых в коррупционных скандалах.

"Конечно, сейчас основное внимание – это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях – как на центральном, так и в регионах. И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо. Понимаю, что привлекло внимание людей. В каждой ситуации мы будем подробно все разбирать. То, что касается энергетики и закупок. То, что касается отношений между центральной властью и регионами. То, что касается закупок для военных. И так далее. Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги", — подчеркнул глава государства.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в свою очередь, пообещал, что со взяточниками будут поступать "по законам военного времени".

"С 24 февраля по официальным и не официальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", - подчеркнул нардеп.

Арахамия возмутился, что "некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести".

"Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны... Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти", - добавил он.

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