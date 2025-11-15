Коррупционный скандал: Туск заявил, что предупреждал Зеленского

Дональд Туск.

Сегодня энтузиазм по поддержке Украины в Польше и за рубежом ослаб. Ведь люди устали от войны и расходов на нее. Кроме того, если случаи коррупции будут продолжаться, все сложнее будет убеждать международных партнеров поддерживать Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Clash Report.

"Сейчас кажется, что руководство Украины серьезно настроено привлечь к ответственности виновных. Однако ущерб уже нанесен, и цена будет высокой", - сказал польский премьер.

В то же время, отметил политик, в интересах Польши, чтобы Украина оставалась независимым и хорошо управляемым государством.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее обороне против России, потому что, помогая Украине, мы также защищаем Польшу", - заявил Туск.

Польский премьер говорит: предупреждал Владимира Зеленского о том, что Москва и пророссийские группы в Европе будут распространять информацию о коррумпированности в Украине

"Я призвал внимательно следить за какими-либо признаками коррупции вокруг него, поскольку избегание даже малейшего скандала будет иметь решающее значение для его репутации", - высказался Туск.

По словам Туска, в Украине нужно беречься от коррупции и избегать российской модели, "потому что терпимость к таким действиям может в конечном счете стоить вам войны".

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что коррупционный скандал в Украине может осложнить евроинтеграцию. Без борьбы с коррупцией Украина не сможет вступить в ЕС.

Между тем , в правительстве Италии поспорили, стоит ли дальше помогать Украине. В частности, вице-премьер-министр Маттео Сальвини заявил, что оказание помощи Киеву может «подкормить коррупцию». Он также выразил скепсис относительно конечного результата поддержки, заявив, что дополнительная поставка оружия якобы не поможет Украине.