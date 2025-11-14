Коррупционный скандал в энергетике: у Зеленского объяснили скорое увольнение чиновников

Советник председателя ОП Михаил Подоляк / © Associated Press

Реклама

Увольнение чиновников на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике свидетельствует о том, что президент Владимир Зеленский и украинская власть в целом «демонстрируют готовность к быстрым действиям, независимо от репутационных рисков».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Пленки НАБУ обнародовали в понедельник. Сегодня пятница, и уже есть соответствующие кадровые решения, жесткие юридические и политические реакции», — написал он.

Реклама

По словам Подоляка, это свидетельствует об «относительной зрелости системы».

«Так же работают европейские государства: мы видим немало примеров, когда чиновник сначала уходит в отставку, потом годами идет следствие», — отметил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что во время российской агрессии Украина не может выстоять самостоятельно, поэтому должна быть в альянсе и придерживаться соответствующих правил.

«Украина хочет быть в альянсе, где эти правила касаются, в частности, прозрачности правоохранительной и судебной систем, борьбы с топ-коррупцией… Для Украины критически важна репутация страны, готовой к быстрым антикоррупционным действиям», — отметил он.

Реклама

Подоляк назвал увольнение чиновников на фоне коррупционного скандала признаком «здорового общества, которое не боится жестко реагировать на проявления коррупции даже во время войны».

Напомним, 10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной во время операции «Мидас».

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук должны оставить свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме»

Впоследствии Светлана Гринчук, которая занимала должность министра энергетики Украины, подала заявление на увольнение.

Реклама

Также правительство отстранило от работы вице-президента и ряд топ-менеджеров «Энергоатома». Состоялось увольнение министра юстиции Германа Галущенко.