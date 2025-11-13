Коррупционный скандал в энергетике Украины: в Евросоюзе сделали заявление

Кайя Каллас. / © Associated Press

Коррупционный скандал в украинской энергетике "чрезвычайно досадный". Очень важно, чтобы официальный Киев отнесся к нему всерьез.

Об этом заявила высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Reuters .

"Они действуют очень упорно. Коррупции нет места, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", – высказалась европейская дипломатка.

По словам Каллас, очень важно, чтобы украинские власти действительно продолжали борьбу с коррупцией очень быстро и отнеслись к этому очень серьезно.

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в энергетике. В состав группировки входили бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и министр юстиции Герман Галущенко.

По версии следствия, в "Энергоатоме" действовала схема "шлагбаум": контрагентов заставляли платить 10-15% от суммы контрактов как "откаты". В случае отказа угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.

Правительство отстранило вице-президента и ряд топ-менеджеров. Произошло увольнение министра юстиции Германа Галущенко. Министр энергетики Светлана Гринчук самостоятельно написала заявление о своей отставке.