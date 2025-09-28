Коррупция на сиротах: детдом "Солнышко" получал сотни миллионов гривен без детей

Дети

Крупнейший украинский детский дом «Солнышко» эвакуировал всех воспитанников из Запорожья на Львовщину в первые недели полномасштабного вторжения России. Однако большинство работников заведения остались в Запорожье и более трех лет продолжали получать зарплату и премии, хотя детей из заведения уже давно не было.

Об этом говорится в расследовании Независимого антикоррупционного центра NGL.media

Содержание детдома без детей обошлось государству в более 230 млн грн, из которых почти 212 млн грн пошли на зарплаты работников, большинство из которых находились в «простое». Это означает, что официально они были на работе, но фактически не выполняли своих обязанностей. Журналисты NGL.media отмечают, что «Солнышко» имел самый большой бюджет среди всех детских интернатных учреждений Украины, что привлекло внимание во время расследования.

Эвакуация детей

На рассвете 24 февраля 2022 года в Запорожье прогремели первые взрывы. Сначала российские войска ударили по аэропорту, затем о прилетах сообщали местные жители. Детский дом «Солнышко», где проживали дети от нескольких месяцев до шести лет, сначала не спешил эвакуировать подопечных, надеясь переждать опасность.

Ольга Ревченко, педиатр заведения, вспоминает: «Все мои коллеги верили в скорое окончание войны». Только в середине марта они начали эвакуацию детей поездами во Львов. Врач с 13 детьми оказалась во львовском доме ребенка «Мальвы»: «Нас собрали здесь в этом же зале, где мы сейчас с вами сидим. Я тогда взяла с собой пакет и рюкзак, планировала через несколько недель вернуться в Запорожье. Прошло почти четыре года, и я до сих пор здесь».

Персонал остался в Запорожье

Из 424 работников «Солнышка» только Ольга Ревченко переехала вместе с детьми и продолжает за ними ухаживать. Несколько других работников приезжали во Львов вахтовым методом, однако большинство оставалось в «простое», получая зарплаты не ниже двух третей тарифной ставки.

«А что, мы должны были их уволить? Чтобы люди остались на улице совсем без зарплаты? Мы собирались работать дальше», — объясняет бывшая заместитель директора Оксана Найденова.

По словам руководительницы департамента здравоохранения Запорожской ОГА Виктории Клименко, работников не увольняли из-за того, что в 2022-2023 годах найти новую работу в Запорожье было невозможно: «Мы хотели сохранить работников, потому что где бы мы нашли людей, если детей вернут в Запорожье?»

Куда поехали дети

В марте 2022 года из «Солнышка» эвакуировали 178 детей в возрасте до шести лет. Дети оставались официально зарегистрированными в запорожском заведении, что замедляло их перевод в семейные формы воспитания: потенциальные усыновители или патронатные семьи должны были обращаться в службу по делам детей Запорожья.

Всего из Запорожья на Львовщину в 2022-2024 годах перевезли 263 ребенка, из них 146 устроили в семейные формы воспитания.

Выплаты и премии

С 2022 по 2025 годы бюджет «Солнышка» составил 297 млн грн, из которых 233 млн грн потратили. Из этой суммы почти 212 млн грн ушли на зарплаты и премии персоналу.

Премии также были частью расходов: только в сентябре 2024 года на них потратили более 800 тыс. грн, некоторые работники получили дополнительные выплаты в честь праздников. По словам Найденовой, премии получали воспитатели, врачи и администрация учреждения.

Бывшие работники подтверждают, что дополнительные выплаты получали, но часто не помнят деталей: Ольга Червоненко отметила, что получала до 5 тыс. грн премии за командировки, тогда как Юлия Брацило сообщила о 16 тыс. грн, которые не смогла точно вспомнить.

Содержание детей

«Солнышко» не тратило собственных средств на питание и проживание эвакуированных детей. Ежегодно 5-10 млн грн шли на коммунальные услуги и питание в Запорожье. Дети во Львовской области обеспечивались за счет заведений, куда их перевезли.

Благотворительный фонд «Счастливое солнышко» также помогал эвакуированным детям. Юлия Швед рассказала: «Когда их эвакуировали, я продолжила собирать средства и ездить к ним».

Закрытие «Солнышка»

В декабре 2024 года Запорожская ОГА объявила о закрытии детдома. Часть функций передали Запорожской областной детской клинической больнице. Официально заведение закрыли в июне 2025 года.

«Дети за этот промежуток времени выросли и уже не могли находиться в доме ребенка, их надо было переводить в интернаты», — пояснила директор департамента здравоохранения Запорожской ОГА Виктория Клименко.

Юридический аспект и простой

По словам юриста Виталия Дудина, законодательство не ограничивает продолжительность простоя, однако хранение персонала в таком режиме приводит к большим бюджетным расходам. Кодекс законов о труде позволяет временно перевести работников на другую работу или перенести функции предприятия, но руководство «Солнышка» и ОВА не применили эти варианты из-за нежелания персонала переезжать.

