Коррупция в энергетике: ВАКС арестовал еще одну подозреваемую, которая отмывала деньги

Следствие продолжается / © pixabay.com

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Людмиле Зориной — одной из фигурантов дела о коррупции в энергетике.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ее отправили под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12 млн гривен.

Напомним, прокуроры просили для нее залог в 15 миллионов 140 тысяч гривен. По данным следствия, она была работником «бэк-офиса».

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

По данным бюро, контрагентам «Энергоатома» навязывали условия оплаты отката во избежание блокирования платежей за предоставленные услуги и поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».

По этому делу задержаны пять человек, а семерым объявили подозрения.

На фоне скандала министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об увольнении. Нардеп сообщил, кто может занять его место.