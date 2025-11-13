- Дата публикации
Коррупция в энергетике: ВАКС арестовал еще одну подозреваемую, которая отмывала деньги
Предпринимателя отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Людмиле Зориной — одной из фигурантов дела о коррупции в энергетике.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Ее отправили под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12 млн гривен.
Напомним, прокуроры просили для нее залог в 15 миллионов 140 тысяч гривен. По данным следствия, она была работником «бэк-офиса».
Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
По данным бюро, контрагентам «Энергоатома» навязывали условия оплаты отката во избежание блокирования платежей за предоставленные услуги и поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».
По этому делу задержаны пять человек, а семерым объявили подозрения.
На фоне скандала министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об увольнении. Нардеп сообщил, кто может занять его место.