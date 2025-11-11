Коррупция в "Энергоатоме": нардеп описал схему хищений "Шлагбаум" (документы)

«Энергоатом» / © Энергоатом

Реклама

После заявлений НАБУ о разоблачении масштабной коррупции в энергетике народный депутат Украины Ярослав Железняк раскрыл, как работала схема «Шлагбаум» в «Энергоатоме», которую, по его словам, возглавлял тогда еще министр энергетики Герман Галущенко. Суть схемы заключалась в получении моратория на исполнительные производства для блокирования выплаты долгов кредиторам.

Об этом Железняк написал в своем телеграм-канале.

«Сейчас я вам расскажу историю, как Герман Галущенко сделал из Рады соучастников — депутатов и Правительство — этого своего проекта зарабатывания миллиардов на «Энергоатоме». «Шлагбаум» или схема моратория на исполнительные производства была известна. Более того, мы в ВСК ее расследовали и в результате была отменена», — говорится в сообщении нардепа.

Реклама

По его словам, 22 мая 2024 года Верховная Рада минимальным количеством голосов (227) приняла закон №8316 о моратории на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.

«Нормы не касаются „Энергоатома“ (хотя Галущенко уже пару раз пытался в закон энергетические компании засунуть, был послан). Поэтому Галущенко вместе со своей бандой идет на прямое нарушение закона«, — утверждает Железняк.

27 июля 2024 года — одна из воинских частей Нацгвардии заключила контракт с ООО «УКРОП».

30 июля 2024 года — «Энергоатом» подписал договор с ООО «УКРОП» об участии в качестве соисполнителя в государственном контракте.

31 июля 2024 года — «Энергоатом» направил копию этого договора в Министерство стратегических отраслей промышленности (отдельно от основного заявления).

1 августа 2024 года — «Энергоатом» подал в Минстратегпром заявление о своем включении в перечень предприятий, в отношении которых останавливаются исполнительные действия. К заявлению предприятие приложило только письма от ООО «УКРОП» и Нацгвардии об отсутствии возражений, но без обязательного договора субподряда.

2 августа 2024 года — Минстратегпром издало приказ №95, который включило «Энергоатом» в перечень должников, в отношении которых останавливаются исполнительные производства во время военного положения. Это означает, что компания временно может не платить долги кредиторам.

29 августа 2024 года — временная следственная комиссия (ВСК) получила от Минстратегпрома копии документов и начала проверку.

9 декабря 2024 года — ВСК официально обратилась в Минстратегпром с требованием исключить «Энергоатом» из списка должников из-за отсутствия надлежащего договора субподряда.

25 декабря 2024 года — Минстратегпром ответило, что не видит оснований исключать «Энергоатом» из перечня должников. Под ответом стояла подпись тогдашнего главы Минстратегпрома Германа Сметанина.

Январь-февраль 2025 года — после обнародования материалов ВСК адвокат подрядчика «Энергоатома» подал жалобу.

В феврале 2025 года подрядчик обратился в Киевский окружной административный суд с иском против Минстратегпрома.

26 июня 2025 года — Сметанин издал приказ №84, который исключил «Энергоатом» из перечня должников, в отношении которых останавливаются исполнительные производства.

"Все это время схему тянул тогда еще Министр энергетики Герман Галущенко«, — утверждает Железняк.

По его словам, к схеме были также привлечены на тот момент глава «Энергоатома» Петр Котин, тогдашний вице-президент компании и главный по финансам Якоб Хармут, тогдашний исполнительный директор по правовому обеспечению «Энергоатома» Сергей Пушкарь (ныне — член НКРЭКУ). Всех этих людей нардеп связывает с бизнесменом, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

Реклама

Железняк также утверждает, что все в Офисе президента Украины знали, что это схема.

«Все в ОП знали, что это схема и поэтому Германа Галущенко сделали еще и Министром юстиции. То есть главным по исполнительным производствам в стране. Схема до сих пор действует на других государственных предприятиях, если что. Тоже в большинстве через Миндича. Вот вам и все доказательства в скринах», — резюмировал народный избранник, добавив соответствующие документы.

Напомним, 10 ноября НАБУ раскрыло детали коррупционной схемы в «Энергоатоме» (операция «Мидас»), где организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10-15% от стоимости контрактов. Эта схема получила название «Шлагбаум». Руководство организации привлекло лиц под псевдонимами «Рокет» (вероятно, Игорь Миронюк) и «Тенор» (вероятно, Дмитрий Басов). «Рокет» и «Тенор» контролировали кадровые назначения, закупки и финансовые потоки в «Энергоатоме». Контрагентам навязывали условие уплаты «отката» за избежание блокировки платежей за уже предоставленные услуги/продукцию или за лишение статуса поставщика. Фактически, постороннее лицо («смотрящий») без формальных полномочий взяло на себя роль теневого управления стратегическим предприятием с доходом свыше 200 млрд грн. «Рокет» организовывал сбор средств, используя широкое пространство для блокирования платежей, поскольку «Энергоатом» имеет право на отсрочку наложенных платежей до полугода и защищен от принудительного взыскания задолженности в условиях военного положения.