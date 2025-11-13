ТСН в социальных сетях

Коррупция в "Энергоатоме": в Литве прокомментировали, повлияли ли разоблачение на доверие к Украине

Литва и глава внешнеполитического ведомства ЕС призвали Киев серьезно отнестись к делу.

Кирилл Шостак
Европейский союз

Европейский союз / © Reuters

Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас признал, что коррупционный скандал в украинской энергетике мог повлиять на решительность министров ЕС перед обсуждением дальнейшего финансирования Украины. В то же время, он подчеркнул, что альтернативы Украине нет, ведь она продолжает бороться за собственную свободу и право выбирать свой путь.

Об этом Вайтекунас заявил перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам, сообщает "Европейская правда".

"Возможно", - ответил он на вопрос о влиянии коррупционного скандала на доверие министров ЕС. "Но какие еще варианты у нас есть? Украина – наш единственный выбор", – добавил литовский министр.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила агентству Reuters, что скандал в энергетике "крайне печален" и важно, чтобы Киев отнесся к нему серьезно.

"Они действуют очень решительно. Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа должны идти на передовую", – заявила Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Канаде.

Также правительство Германии также подтвердило доверие к Украине, несмотря на скандал в энергетическом секторе, и отметило, что будет внимательно следить за развитием событий.

