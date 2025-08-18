Костюм снова в центре внимания: Белый дом интересуется, в какой одежде придет Зеленский на саммит

Спор Зеленского и Трампа в марте / © Associated Press

Реклама

Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с ситуацией.

Почему это важно

Одежда Зеленского стала предметом обсуждения еще перед его предыдущей встречей с Трампом в марте, завершившейся дипломатическим фиаско. Тогда Зеленский пришел в военной одежде, что не понравилось Трампу. Президент США саркастически отметил: "Он сегодня очень хорошо наряжен", когда встречал Зеленского в Западном крыле Белого дома.

Реклама

Некоторые американские чиновники тогда считали, что вопрос костюма отчасти повлиял на напряженность встречи.

Какой костюм будет в этот раз

Источники сообщили, что на встречу Зеленский придет в черном пиджаке, который он носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне. "Это будет "в стиле костюма", но не полноценный костюм", - уточнил один из источников.

На саммите НАТО Зеленский впервые надел деловой пиджак со времен полномасштабного вторжения в 2022 году. Американские чиновники тогда заявили, что Трамп был доволен внешним видом украинского президента:

"Зеленский пришел как нормальный человек, не сумасшедший, и был одет как тот, кто должен быть в НАТО. Поэтому у них был хороший разговор".

Реклама

Источники отметили, что Зеленский не наденет галстук на понедельнике. Один из советников Трампа, частично в шутку, назвал это "добрым знаком для мира", но добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает". Другой советник подчеркнул: "Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого не ожидаем".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в прошлый раз был больше раздражен видом и поведением Зеленского, чем сам Трамп.

"Это дело с галстуком было делом JD, когда это произошло впервые", - отметили источники.

Контекст и ожидания

Американские чиновники добавляют, что предыдущая встреча Зеленского и Трампа осталась в прошлом и теперь украинский лидер лучше справляется с американским президентом.

Реклама

"Отдайте ему должное. Он не так плох, как раньше", - сказал один из советников.

Интрига саммита состоит в том, что теперь рядом с Зеленским будут присутствовать европейские лидеры, что создаст совсем другой тон встречи. Советник подчеркнул:

"Это будет совсем другой цвет лица, чем прошлая встреча. Зеленский не будет показывать фотографии мертвых детей и не будет вести себя так, будто это его вина. Президент научился отвергать какие-либо раздражения и двигаться вперед".

Таким образом, костюм Зеленского в этот раз становится не только вопросом стиля, но и символом дипломатической осторожности и готовности к конструктивному диалогу.

Реклама

Напомним, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. К ним присоединятся ряд европейских лидеров: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте и президент Финбэн.