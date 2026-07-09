Коваленко назвал единственный выход из войны для российских элит

Война России против Украины / © Associated Press

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Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что единственным способом для российских элит положить конец войне является отстранение от должности президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, утратил связь с реальностью.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению главы ЦПД, именно свержение нынешнего кремлевского режима является единственной возможностью для российских элит избежать дальнейших разрушительных последствий войны.

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«Выход из войны для российских элит — устранение Путина, потому что он сумасшедший и давно утратил связь с реальностью», — подчеркнул Коваленко.

Он также выразил убеждение, что продолжение нынешнего курса Кремля представляет угрозу не только для сторонников войны, но и для тех представителей российской элиты, которые ещё рассчитывают на возвращение страны к нормальным отношениям с внешним миром.

«Он увлечёт на дно не только сторонников войны, но и элиту, которая ещё верит в возвращение к нормальной жизни в мире», — отметил руководитель Центра по противодействию дезинформации.

Напомним, после атак на российские нефтеперерабатывающие заводы среди сторонников войны в РФ растет раздражение. Кремль сталкивается с новой проблемой: критикой со стороны собственных пропагандистов.

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