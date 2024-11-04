Коваленко рассказал, как поствыборный период в США повлияет на ситуацию на фронте

В Соединенных Штатах завтра стартуют 60 выборы президента. Многие пытаются прогнозировать, кто победит среди кандидатов и как это повлияет на Украину.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Негативный опыт Украины

«Прежде всего, хочу напомнить, что Украина уже переживала подобную ситуацию — прямую зависимость от внутриполитических процессов в США, и это был чрезвычайно неприятный опыт. Я имею в виду конец 2023 – начало 2024 годов, когда помощь нашей стране была заморожена из-за внутриполитических баталий в Конгрессе между республиканцами и демократами», — написал он.

Он напомнил, что тогда Украина полгода оставалась без помощи США, у армии начался снарядный голод, а также возникли проблемы с компенсацией потерь техники — все это на фоне интенсификации наступления российских оккупационных войск. В результате была потеряна Авдеевка, а российские войска смогли открыть для себя Покровское направление, воспользовавшись "окном возможностей" и создав условия для наступления еще по нескольким направлениям — Кураховскому, Краматорскому, Купянскому.

«Сегодня мы вступаем в очень схожий период. Командование российских оккупационных войск интенсифицирует наступление в ряде направлений, не жалея ни личного состава, ни техники, а Северная Корея отправляет в Россию своих солдат, в то время как в США стартуют выборы… Выборы, минимум на два месяца выводящие Штаты из активной внешнеполитической деятельности», — сказал эксперт.

По его словам, это будет период условного безвластия — в ожидании инаугурации и отсутствия решительных действий со стороны уходящей на пенсию администрации и до того не особо демонстрировавшей решительность и радикальность своих действий. Фактически Украина минимум два месяца будет в состоянии полной неопределенности и без надежды на шаги от главного международного партнера, способных положительно повлиять на ход событий на театрах военных действий. Поэтому опасения не безосновательны.

Окно возможностей для российских окупантов

Независимо от того, каков будет результат выборов в США, в России на ближайшие месяцы широко открывается "окно возможностей" в Украине. Российское военно-политическое командование это отлично понимает, поэтому будет только наращивать давление в ряде направлений в зоне боевых действий в Украине, не жалея ни людей, ни дефицитной техники.

До конца этого года командование российских оккупационных войск планирует выполнить следующие задачи:

Оккупировать Курахово. Причем не просто оккупировать, а сформировать зону контроля по трассе Н15 (отрезок Курахово-Константинополь) с выходом на Большую Новоселку;

Оккупировать или начать основную фазу наступления на Покровск. Для этого промежуточной задачей является полное закрытие южного фланга по правому берегу реки Волчей, а за Селидовым сформировать стабильную линию боевого столкновения по рубежу Новый Труд-Даченское-Сухой Яр-Николаевка-Гродовка. Командование понимает, что амбиции по захвату Покровска не могут быть удовлетворены до конца года, поэтому максимально будут формировать условия для реализации этой задачи в первом квартале 2025 года;

Оккупировать Времен Яр и развернуть наступление на Константиновку;

Оккупировать Торецк и создать условия для выхода на дорогу 0504;

Выйти на административную границу Купянска, заблокировав с трех сторон;

Вернуть под контроль в Запорожской области территории, утраченные во время контрнаступления Сил обороны Украины в 2023 году. При успешном выполнении этой задачи создать условия для формирования Ореховского направления и на Гуляйполе;

Выйти на Большую Новоселку с охватом ее с запада, юга и востока.

Все эти задачи будут стоять перед командованием российских оккупационных войск с дедлайном до конца 2024 года, поэтому никто не будет жалеть личный состав и механизированный компонент, что в разы увеличит их потери.

В условиях неопределенности президентских выборов в США, в которых Москва по каким-то причинам считает Дональда Трампа своим "кандидатом", они будут ставить на достижение не просто тактических, а оперативно-тактических целей или максимального формирования условий до конца этого года для их достижения в начале 2025 года. .

Фактически поствыборный период в США может стоить Украине от 500 до 1000 км² территорий. И именно в этом его опасность — в нерешительности и скованности прежней власти.

Как и осенью 2023 года, Украина снова оказывается в сложной ситуации, когда внутриполитические тенденции и явления в США могут оказывать непосредственное влияние на поле боя. Судя по пассивности Вашингтона уже сейчас, вряд ли он заранее проявит активность или разработает план действий на ноябрь и декабрь, чтобы смягчить или избежать критических ситуаций в зоне военных действий в Украине.

Напомним, бывший глава МИД Павел Климкин сообщал, что по состоянию на сегодняшний день ситуация по выборам в США абсолютно неопределенна, и шансы на победу у каждого кандидата почти равны. Он также отметил, что мужчины больше поддерживают Трампа, а Камале Гаррис необходимо привлечь больше женщин для победы.

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