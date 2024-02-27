Спикер Палаты представителей Джонсон столкнулся с определяющей дилеммой в отношении Украины – CNN

Майк Джонсон мог бы помочь Украине обеспечить ее выживание как независимой нации в ближайшие дни.

В руках спикера Палаты представителей Майка Джонсона судьба демократии и народа. И это не Соединенные Штаты, которые выживут – даже если предстоящие всеобщие выборы станут еще одним экзистенциальным испытанием для конституционной системы США.

Страна, которую Джонсон может спасти, это Украина, против которой Россия начала полномасштабную войну.

Об этом говорится в материале CNN.

"Украинские солдаты оказались в аду окопной войны без патронов. Есть признаки того, что Россия, возможно, собирается выйти из тупика и перевести войну на свою сторону. Джонсон мог бы облегчить агонию Украины и помочь обеспечить ее выживание как независимой нации в ближайшие дни. Он мог бы разрешить голосование за законопроект, предусматривающий 60 миллиардов долларов помощи, которая, по мнению Пентагона, необходима, чтобы разрешить Киеву продолжать эффективную борьбу", — говорится в статье.

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Затруднительное положение Майка Джонсона будет отражено на встрече четырех лидеров Конгресса в Белом доме во вторник, которую созвал президент США Джо Байден.

"Дилемма Джонсона обостряется, поскольку администрация США выделяет его как единственного человека, который может помешать или способствовать попытке Путина стереть Украину с карты мира".

Президент Владимир Зеленский подчеркнул в интервью CNN, что его стране не удастся дать отпор России без помощи.

Иностранные правительства, опасающиеся, что западная коалиция против Москвы может развалиться без наличности и влияния США, призывают Майка Джонсона действовать.

И давление ВСУ, терпящих поражение на поле боя, грозит переложить вину на республиканцев, если крайне необходимое оружие в скором времени не будет направлено на фронт в Украину.

"Это ужасная картина для спикера…, которому не хватает опыта и рычагов влияния, необходимых для того, чтобы привести республиканское большинство в форму… Пока Джонсон предоставил немного доказательств того, что он имеет политическую ловкость, чтобы выбраться из своего рискованного положения", — пишут журналисты.

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Судьба Кевина Маккарти – предыдущего спикера Палаты представителей, которого в прошлом году сняли с должности, ежедневно ставит под сомнение "способность Джонсона выжить".

Во вторник, на встрече в Белом доме, Майк Джонсон будет в численном преимуществе. Вместе с ним на диванах в Овальном кабинете будут сидеть лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и лидер демократов в Сенате Чак Шумер – все они поддерживают быстрое и значительное направление средств для Украины.

"В Палате представителей есть сильное двухпартийное большинство, которое готово принять этот законопроект, если он дойдет до зала. И это решение лежит на плечах одного человека. И история наблюдает, вынесет ли спикер Джонсон этот законопроект на рассмотрение. Если он это сделает, это пройдет, мы получим для Украины то, что ей нужно, чтобы Украина преуспела. Если он этого не сделает, мы не сможем дать Украине необходимые инструменты, чтобы противостоять России, и Путин извлечет от этого главную выгоду", — сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в программе CNN.

Но давление, с которым сталкивается Джонсон в Белом доме, нельзя будет сравнить с яростью, которую он вызовет на Капитолийском холме, если поддастся Байдену.

Для некоторых республиканцев принятие нового пакета помощи Украине станет еще одним серьезным провалом для большинства в Палате представителей, неоднократно вызывавшего ярость своих наиболее правых законодателей, не прибегая к чрезвычайному сокращению расходов.

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Судьба Украины также является заложницей роста политического состояния Трампа. Бывший президент до сих пор взбешен из-за своего первого импичмента – его обвинили в злоупотреблении властью и давлении на Украину ради личной политической выгоды.

Похоже, Дональд Трамп предпочитает Путина демократии.

"Многие граждане говорят, что мы присылаем миллиарды долларов в защиту Украины, пока наша страна остается открытой", — заявил в эфире на NBC конгрессмен Байрон Дональдс из Флориды, который является соратником Трампа.

Представитель от Демократической партии Сет Моултон из Массачусетса заявил CNN в понедельник по возвращении из поездки в Азию, что союзники США внимательно следят за действиями Джонсона, поскольку то, что он сделает дальше, повлияет на других противников США.

Украинские и американские официальные лица уже предупреждают, что нехватка боеприпасов влечет за собой потери территории и увеличение жертв.

Если украинцы потерпят ряд поражений на поле боя – и силы Путина продвинутся вперед – спикера Майка Джонсона и его республиканское большинство можно будет обвинить в кризисе, который может угрожать НАТО и увеличить вероятность боевых действий с участием американских войск.

"Если США не окажут военную помощь, вскоре мы начнем видеть, как россияне добьются значительных успехов. Если мы вообще больше не будем оказывать помощь, вполне возможно, что вы увидите, как линия фронта начнет очень быстро продвигаться на запад до конца этого года", — сказал ученый American Enterprise Institute Фредерик Каган.

Головоломка Джонсона коренится в коварной внутренней политике, но имеет глубокие международные последствия. И нет никаких признаков того, что он знает, как это решить.

Напомним, лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил, что если Украина проиграет России войну, то это будет иметь разрушительные последствия для Соединенных Штатов.

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