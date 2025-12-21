- Дата публикации
"Коварный компромисс": ISW предупредил, какую ловушку готовит Путин на переговорах
Кремль может пойти на тактическую уловку — согласиться на невыгодное для себя соглашение сейчас, чтобы использовать перемирие для подготовки к новому удару.
Несмотря на публичную риторику о готовности к переговорам , Москва не отказалась от планов полного уничтожения украинской государственности. В глазах Кремля любое "перемирие" рассматривается только как пауза перед новой атакой.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Ловушка «временного компромисса»
Эксперты не исключают, что Путин может пойти на определенные уступки, которые он считает временными. Аналитики предупреждают: диктатор может даже подписать мирное соглашение, но его непреклонная преданность начальным целям свидетельствует о том, что он не удовлетворится таким результатом.
Существует высокая вероятность, что Москва использует перемирие для перегруппировки сил, чтобы впоследствии нарушить договоренности и продолжить агрессию для полной оккупации Украины.
План США против ультиматума Кремля
В отчете подчеркивается, что нынешний «мирный план», предложенный США, категорически не устраивает Путина.
Предложение США: Заморозка войны по текущей линии фронта (в частности в Запорожской и Херсонской областях).
Требование Путина: Полный выход ВСУ из четырех украинских областей и отказ от вступления в НАТО.
Требования Кремля фактически означают капитуляцию Украины, ее разоружение («демилитаризацию») и смену власти на пророссийскую.
Ложь о «победах»
Чтобы усилить свою позицию на потенциальных переговорах, Путин прибегает к откровенной лжи о ситуации на фронте. В ISW обратили внимание, что диктатор преувеличивает успехи своей армии и заявляет о захвате населенных пунктов (например, Северска или части Лимана), которые действительно контролируются ВСУ.
Вывод аналитиков однозначен: соглашение с РФ без надежных гарантий безопасности для Украины не принесет устойчивого мира.
Напомним, в разведке США опровергли информацию о планах Путина захватить всю Украину. Глава американской национальной разведки резко отреагировала на информацию о намерениях Кремля, заявив о попытке сорвать мирные инициативы США.