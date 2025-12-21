ТСН в социальных сетях

"Коварный компромисс": ISW предупредил, какую ловушку готовит Путин на переговорах

Кремль может пойти на тактическую уловку — согласиться на невыгодное для себя соглашение сейчас, чтобы использовать перемирие для подготовки к новому удару.

Ирина Игнатова
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Несмотря на публичную риторику о готовности к переговорам , Москва не отказалась от планов полного уничтожения украинской государственности. В глазах Кремля любое "перемирие" рассматривается только как пауза перед новой атакой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ловушка «временного компромисса»

Эксперты не исключают, что Путин может пойти на определенные уступки, которые он считает временными. Аналитики предупреждают: диктатор может даже подписать мирное соглашение, но его непреклонная преданность начальным целям свидетельствует о том, что он не удовлетворится таким результатом.

Существует высокая вероятность, что Москва использует перемирие для перегруппировки сил, чтобы впоследствии нарушить договоренности и продолжить агрессию для полной оккупации Украины.

План США против ультиматума Кремля

В отчете подчеркивается, что нынешний «мирный план», предложенный США, категорически не устраивает Путина.

  • Предложение США: Заморозка войны по текущей линии фронта (в частности в Запорожской и Херсонской областях).

  • Требование Путина: Полный выход ВСУ из четырех украинских областей и отказ от вступления в НАТО.

Требования Кремля фактически означают капитуляцию Украины, ее разоружение («демилитаризацию») и смену власти на пророссийскую.

Ложь о «победах»

Чтобы усилить свою позицию на потенциальных переговорах, Путин прибегает к откровенной лжи о ситуации на фронте. В ISW обратили внимание, что диктатор преувеличивает успехи своей армии и заявляет о захвате населенных пунктов (например, Северска или части Лимана), которые действительно контролируются ВСУ.

Вывод аналитиков однозначен: соглашение с РФ без надежных гарантий безопасности для Украины не принесет устойчивого мира.

Напомним, в разведке США опровергли информацию о планах Путина захватить всю Украину. Глава американской национальной разведки резко отреагировала на информацию о намерениях Кремля, заявив о попытке сорвать мирные инициативы США.

