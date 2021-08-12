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Козак заявил, что Россия и Молдова будут точно дружить: Санду встретилась с посланником Путина

Козак заявил, что Россия и Молдова будут точно дружить: Санду встретилась с посланником Путина

Associated Press

Во время переговоров обговорили конфликт в Приднестровье.

Президенткой Молдовы Майя Санду во время переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком обсудили конфликт в Приднестровье.

Об этом она написала в Facebook.

"Обсудили урегулирования Приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами", — сказала она.

Санду отметила, что урегулировать конфликт она стремится в рамках существующих переговорных площадок с соблюдением суверенитета и территориальной целостности.

Козак заявил, что "Россия и Молдова будут точно дружить".

Он назвал решение приднестровского вопроса "внутренним делом" Молдовы. Также обсуждалась утилизация боеприпасов на неподконтрольной территории.

Напомним:

  • Во время парламентских выборов в Молдове партия Санду победила с историческим рекордом.
  • Президент Молдовы Майя Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики на 2021-2022 годы.
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