Козак заявил, что Россия и Молдова будут точно дружить: Санду встретилась с посланником Путина

Во время переговоров обговорили конфликт в Приднестровье.
Президенткой Молдовы Майя Санду во время переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком обсудили конфликт в Приднестровье.
Об этом она написала в Facebook.
"Обсудили урегулирования Приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами", — сказала она.
Санду отметила, что урегулировать конфликт она стремится в рамках существующих переговорных площадок с соблюдением суверенитета и территориальной целостности.
Козак заявил, что "Россия и Молдова будут точно дружить".
Он назвал решение приднестровского вопроса "внутренним делом" Молдовы. Также обсуждалась утилизация боеприпасов на неподконтрольной территории.
Напомним:
- Во время парламентских выборов в Молдове партия Санду победила с историческим рекордом.
- Президент Молдовы Майя Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики на 2021-2022 годы.