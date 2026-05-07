Крах путинского режима близок: российские элиты готовятся к жизни без диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Бывший высокопоставленный чиновник российского правительства на условиях анонимности рассказал о неотвратимом распаде системы кремлевского диктатора Владимира Путина из-за стремительного роста цены войны, потери контроля над элитами и отсутствия какого-либо образа будущего для страны.

О четырех главных факторах, которые загоняют кремлевского диктатора в политический цугцванг и вынуждают его окружение готовиться к смене власти, пишет The Economist.

Смена риторики и дистанцирования элит

Главным симптомом упадка режима стало кардинальное изменение риторики среди российских чиновников, губернаторов и крупного бизнеса. Если еще прошлой весной вторжение в Украину обсуждалось через призму местоимения «мы», то теперь элиты открыто называют происходящее исключительно «его» войной и «его» проблемами, четко дистанцируясь от токсичных решений Кремля.

По словам эксчиновника, путинские указания все чаще называют «странными», а будущее России в кулуарах уже обсуждают как разворачивающийся процесс абсолютно независимо от диктатора, а возможно, и без него. Хотя монополия на насилие в стране по-прежнему сохраняется, власти окончательно потеряли монополию на формирование будущего, опираясь исключительно на страх граждан и инерцию репрессивной машины.

Внутренний кризис и запрос на новые правила

Откол политических верхов спровоцирован не внезапной любовью к демократии, а суровыми прагматическими расчетами на фоне провала первоначального плана «спецоперации». Теперь за личные амбиции диктатора платит вся страна из-за безумной инфляции, более высоких налогов, деградации инфраструктуры и бессмысленной цензуры, не получая никакой адекватной идеологической цели.

Кроме того, российские олигархи, ранее державшие капиталы на Западе и разрешавшие споры в лондонских судах, оказались наглухо замкнутыми внутри РФ. На фоне крупнейшего с 1990-х годов передела собственности, когда государство просто конфисковало активы бизнеса более чем на 60 миллиардов долларов, даже лоялисты отчаянно нуждаются в новых внутренних правилах и честных институтах, чтобы элементарно защитить свое состояние от произвола силовиков.

Политический цугцванг и неизбежный крах

На международной арене Путин также потерял все свои козыри, собственноручно разрушив старый миропорядок, годами приносящий ему выгоду. Европа больше не зависит от российского газа, место в Совбезе ООН девальвировалось, а постоянный ядерный шантаж лишил Москву статуса глобального арбитра. Вместе с тем, Россия переживает глубокий кризис идентичности: Кремль потерял внешнего врага в виде единого Запада, с которым мог бы себя сравнивать, а внутренней идеологии предложить просто не способен.

Все эти факторы создают для Путина классическую ситуацию цугцванга, когда любой последующий шаг или решение лишь усугубляет его положение. Режим еще может просуществовать определенное время благодаря усугублению репрессий или разрешению новых конфликтов, однако каждое такое действие ускоряет системный распад и делает будущий крах путинской системы еще более кровавым и опасным для самой России.

Напомним, несмотря на распространенное в 2025 году убеждение, что время играет на стороне Кремля, начало 2026 года демонстрирует обратную тенденцию. Россия сталкивается с военным тупиком на фронте в Украине, экономическим кризисом внутри страны и внешнеполитическими неудачами.

