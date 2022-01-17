"Красная черта": Песков назвал новую причину, почему Россия покинет свои войска у границы с Украиной

"Красная черта": Песков назвал новую причину, почему Россия покинет свои войска у границы с Украиной

Песков заявил о "вторжении" НАТО в Украину.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет отводить свои войска от украинской границы.

Об этом сказал спикер главы страны-агрессора Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Спикер Путина говорит, что стянутые к границам Украины войска РФ останутся там, как "предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружественную атмосферу".

"Считаем нужным держать там войска, учитывая напряженную обстановку и очень недружественный климат, созданный разными учениями боевой авиации НАТО, самолетами-разведчиками НАТО, приближающейся к нашим границам натовской военной инфраструктурой", — заявил Песков.

По его словам, мол, такое развитие событий подвело отношения РФ и НАТО к "красной черте". Песков говорит, что эту ситуацию российская сторона "не может больше терпеть", потому что, по мнению Кремля, это якобы "реальная угроза безопасности России".

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"И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: "Ребята, для нас это реальная угроза"... Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонного и наступательного вооружения, обучение украинских военных и т.п.", – выразился Песков.

Он добавил, что Москва, мол, никому не угрожает военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения Альянса.

Напомним, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли приедет в Украину. Жоли, в частности, посетит канадские войска, дислоцированные в Украине для поддержки местных бойцов.

Как сообщалось, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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