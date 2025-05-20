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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Красная линия" Трампа: что может заставить президента США выйти из переговорного процесса

Трамп признал, что имеет определенный «предел» по поводу переговоров между Украиной и РФ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп признал, что может прекратить свои посреднические усилия в переговорах между Украиной и Россией, если в процессе кто-то пересечет существующую в голове американского лидера «красную линию».

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 19 мая.

Когда Трампа спросили, есть ли предел, который заставит его отступить и выйти из переговоров между Украиной и Россией, он ответил, что имеет такую «красную линию» в своей голове, но не намерен ее разглашать.

«Да, она в моей голове, но это не то, что я собираюсь объявить», — отметил Трамп.

Он также заявил, что США вообще не должны были ввязываться в войну между Россией и Украиной.

«Я поступаю именно так, потому что это не наша война, и это не моя война. Мы сами ввязались в то, во что не должны были ввязываться. И нам было бы гораздо лучше, и всем было бы лучше [если бы США остались в стороне — ред.], потому что хуже не может быть. Это настоящий беспорядок и смертельная ловушка», — подчеркнул президент США.

Он также объяснил, почему не хочет определять, где именно лежит его «красная линия» по мирным переговорам между Киевом и Москвой.

«Я бы сказал, что у меня есть определенная линия, но я не хочу говорить, что это за линия, потому что считаю, что это сделает переговоры еще более тяжелыми, чем они есть», — отметил Трамп.

Напомним, Китай сделал заявление по поводу переговоров Трампа и Путина. Риторика Пекина относительно завершения войны путем дипломатии неизменна уже длительное время.

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