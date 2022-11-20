Красная линия в отношениях США и Китая: Си Цзиньпин предупредил Байдена о Тайване

На саммите G20 Си Цзиньпин заявил, что Пекин никогда не согласится "на отделение Тайваня от Китая".

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Индонезии заявил, что вопрос независимости Тайваня является "красной линией в дипломатических отношениях между странами".

Об этом рассказал глава МИД Китая Ван Ий, говорится на сайте Министерства иностранных дел страны.

Ван Ий заявил, что во время переговоров с Джо Байденом Си Цзиньпин заявил, что Пекин никогда не согласится "на отделение Тайваня от Китая".

"Си Цзиньпин всесторонне и систематически изложил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая и четко указал, что вопрос Тайваня является стержнем интересов Китая и ядром китайско-американских отношений. Он является главной непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях", — сказал министр иностранных дел. Китая.

Эскалация между Китаем и Тайванем

После визита в августе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань напряжение между Китаем и Тайванем снова обострилось.

Впоследствии Морское командование КНР сообщило, что начинает военные учения в Южнокитайском море. Тайваньские военные в ответ развернули зенитные ракетные комплексы.

Джо Байден отмечает, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

Начальник военно-морских операций США, адмирал Майкл Гилдей, заявил, что Вооруженные силы США должны быть готовы ответить на возможное вторжение Китая в Тайвань уже в этом году.

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