Красные линии ЕС: что готовы принять европейцы ради прекращения войны в Украине

Демонстрация в Европе. / © Associated Press

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В случае возможного мирного урегулирования войны в Украине, европейские страны определили для себя принципиальные пределы уступок.

Как пишет Радио Свобода со ссылкой на свои источники, признание Крыма частью России де-юре не рассматривается — это возможно только в том случае, если сама Украина согласится на такой шаг.

Вместе с тем вопрос фактического признания российского контроля над ныне оккупированными территориями может стать предметом отдельного обсуждения. Среди европейских дипломатов также готовность смириться с отказом Украины от вступления в НАТО.

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Издание напоминает, что во время президентства Джо Байдена ряд европейских государств фактически поддержали позицию США относительно замораживания евроатлантических перспектив Киева. Это проявилось, в частности, во время саммитов НАТО в Вильнюсе в 2023 году и в Вашингтоне в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц наметил красные линии для мира в Украине.