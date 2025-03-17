"Красные линии": какие из них Украине придется переступить ради мира с Россией

В Украине фундаментальные вещи, которые не обсуждаются.

У Украины есть четкие "красные линии" в потенциальных переговорах с РФ.

Эти линии определяют пределы возможных уступок. Правительство Украины отмечает, что готово к компромиссам, но только при соблюдении национальных интересов и гарантий безопасности.

На какие уступки на пути обеспечения устойчивого мира готова Украина – читайте в материале ТСН.ua.

Планы США и уступки с обеих сторон

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о прекращении огня предусматривают уступки обеих сторон. Ведь идет война, "не имеющая военного решения".

"Ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максималистских военных целей. Единственный способ положить конец этой войне — через процесс переговоров, а переговоры — будь то в бизнесе, торговле или геополитике — предусматривают, что обе стороны что-то отдают, обе стороны идут на уступки. В чем состоят эти уступки", — еще предстоит.

По его словам, это должно быть частью переговоров. Рубио отмечает, что никакой пользы для переговоров не принесут "общие заявления, которые могут дать повод одной или другой стороне не участвовать".

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, который также занимается переговорами с РФ, Стив Виткофф, предупредил, что прежде чем будет заключен потенциальный мирный договор между Украиной и РФ, нужно решить такие вопросы как Курщина, ЗАЭС и доступ к портам в Черном море.

Также, спецпредставитель отметил сложность установления режима прекращения огня на почти 2000-километровой линии столкновения.

Заметим, что требование по выходу ВСУ из Курской области выдвигал президент РФ Владимир Путин, как "нюанс", не позволяющий начать 30-дневное перемирие.

Что требует Кремль

Риторика Кремля остается неизменной с начала полномасштабного вторжения:

отказ от оккупированных территорий;

уменьшение численности армии

отказ Украины к вступлению в НАТО или ЕС.

Кроме того, министр иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что Россия в любом мирном соглашении по Украине потребует "железобетонных" гарантий, чтобы страны НАТО исключили возможность членства Киева в Альянсе и продление нейтралитета Украины.

По его словам, вопрос размещения невооруженных послевоенных наблюдателей может обсуждаться только после заключения мирного соглашения.

"Мы можем говорить о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы контролировала выполнение отдельных аспектов этого соглашения или механизмов гарантий. А пока это просто пустые разговоры", — высказался заместитель главы МИД России.

Что РФ хочет получить от США

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке отмечает, что Киев хочет быстрого окончания боевых действий, а Москва стремится продвинуться как можно дальше к заключению перемирия. Путин хочет навсегда отколоть и захватить части Украины – чтобы в будущем иметь еще более выгодные позиции для новых атак.

Репке уверен, что Россию не устраивают ее предыдущие завоевания в Украине, Кремль будет пытаться захватить больше.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Путин будет идти в обход военным методам, проводя переговоры с Трампом по территориальным уступкам.

Однако, как заметил Репке, Киев уже сделал это "красной линией" и заявил, что не хочет отходить без боя.

"Путин хочет забрать у Украины большую часть ее природных ресурсов, а также удержать под своим контролем крупнейшую АЭС Европы в Запорожье, которая уже находится в руках России", – сказал Репке.

Кроме того, он отмечает, что в случае территориальных уступок со стороны Киева российские войска окажутся просто у ворот города-миллионника Днепр и других регионов центральной Украины.

Предел уступок Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на все ультиматумы РФ, украинцы должны " делать свое ".

Зеленский заметил, что одинаковые требования от РФ раздаются еженедельно.

Президент считает, что, прежде всего, нужно увеличивать производство оружия, усиливать украинскую армию, договариваться с партнерами без России о гарантиях безопасности для Украины, и делать все необходимое, не нарушая Конституцию и интересы украинцев.

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Глава государства в который раз напоминает, что Украина не признает временно оккупированные территории частью РФ, поэтому уступки по территориям невозможны.

Также, Зеленский заявил, что вариант с заморозкой конфликта также украинцы не поддержат, ведь конфликт следует разрешить как можно скорее и возобновить контроль над всеми территориями.

Издание Politico отметило, что Украина сейчас не может вернуть всю свою территорию военной силой. Поэтому часть украинской земли нужно будет вернуть по дипломатическому пути, который займет определенное время.

По словам информированного источника ТСН, во время встречи в Джидде не было обсуждения ни территориальных уступок, ни выборов.

"Мы акцентировали внимание на ЗАЭС. Говорили и о НАТО, что это записано в нашей Конституции, и им было интересно это услышать. Говорили, что Россия не должна иметь право вето вступления Украины в Альянс", — отмечает собеседник ТСН.ua.

"Красные линии"

Издание Independent сообщило, что в Украине согласились с тем, что нынешние боевые линии замораживаются, а Россия в настоящее время удерживает определенную территорию, чтобы прекращение огня сработало. Однако, как отметили источники, уступка любой дополнительной территории будет красной линией.

Также там добавили, что судьба территорий, удерживаемых Россией с момента вторжения в феврале 2022 года, не решена.

В Independent рассказали о красных линиях, которые очертила Украина:

отвержение любых новых территориальных уступок, в частности передачу России Херсона, Запорожья и части Донбасса.

Не признание российской юрисдикции на захваченных территориях, а также попытка их возвращения по дипломатическому пути.

Требование возвращения тысяч детей, депортированных с оккупированных территорий Украины в РФ.

Увольнение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых РФ.

Предоставление международных гарантий безопасности при нарушении условий перемирия.

Политолог-международник Максим Несвитайлов считает, что понятие "красных линий" в переговорах относительно, и ситуация может существенно измениться к их началу.

Эксперт отмечает, что если переговоры начнутся в краткосрочной перспективе, формат мира будет компромиссным для Украины, вероятно, будет предусматривать определенные территориальные уступки. Однако, как отмечает эксперт, юридически Киев не будет признавать их.

Фундаментальные вещи, которые не будут обсуждаться

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что на любых переговорах в будущем следует понимать, что есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые " нельзя затрагивать ".

По словам Сибиги, это три вещи:

территориальная целостность и суверенитет Украины;

ни одна страна не имеет вето по выбору украинского народа, по выбору Украины относительно участия в тех или иных;

не может быть ограничений обороноспособности Украины.

Сибига подчеркнул, что фундаментальные вещи, принципиальные для Украины – это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы".

Украина ослабит санкции против РФ?

Западные санкции против России могут отменить, если это поможет достичь безопасности и справедливости для Киева. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Власюк в комментарии изданию Politico он сказал, что возвращение стран к ведению бизнеса с Россией так или иначе – это лишь "вопрос времени", но он должен происходить при правильных условиях.

По словам чиновника, экономические санкции против России преследуют цель прекратить агрессию и достичь длительного мира, а не просто быть наказанием.

Он отметил, что Украина только стремится на этом этапе убедиться, что сначала Россия предпримет значительные шаги в этом направлении, а уже потом речь может идти об обсуждении отмены санкций.

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Власюк подчеркнул, что любое долгосрочное соглашение должно включать гарантии безопасности и компенсации для Украины, а также "справедливость для нашего народа", вероятно, в виде "компенсации для украинцев" с учетом масштабов жертв, которые они подверглись.

Издание отметило, что, хотя Россия продолжает зависеть от добычи ископаемого топлива для выплаты зарплат военным и финансирования военной техники, ее доходы от энергетики из-за санкций и потери западных рынков сократились на миллиарды. На этом фоне Власюк предположил возможность того, что европейские страны снова заключат соглашения о закупке российской нефти и газа, когда война наконец-то завершится.

Другое издание - Semafor, ссылаясь на два источника, сообщило, что Администрация Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма территорией России в рамках потенциального соглашения о прекращении войны в Украине.

Представители администрации неоднократно заявляли, что Украина должна пойти на уступки для завершения войны. Госсекретарь Марк Рубио также отмечал, что "это единственный путь избежать еще больших страданий".

Однако любая попытка официального признания Крыма частью России может вызвать сильное международное сопротивление. Европа, Украина и большинство мировых лидеров продолжают признавать полуостров украинской территорией, пишет издание.

"Время для хайпа"

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко отмечает, что сейчас "невероятное время" для западных медиа, ведь можно фантазировать о переговорах, анализировать и "выдавать это за инсайды со ссылкой на несколько анонимных источников".

Коваленко отмечает, что сейчас в СМИ будут фигурировать в большинстве своем концепции, которые не станут реальными в переговорном процессе.

"Но всегда можно сказать, что «лежало на столе, просто не договорились", — добавил Коваленко.

По словам Коваленко, сейчас рождаются разные инсайды с названиями "территорий" и другие "планы", которые часто являются обычными идеями, одними из сотен, а иногда – выдумками.

"Реальность будет несколько позже и более конкретной. Сейчас время для медийного хайпа", — добавил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

Напомним, 18 марта Дональд Трамп проведет разговор с Путиным по поводу прекращения войны в Украине.

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