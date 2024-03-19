"Красные линии" России: ISW проанализировал реакцию Путина на заявление Макрона о войсках в Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложения президента Франции Эммануэля Макрона отправить западные войска в Украину, заявив, что персонал НАТО уже находится там. Таким образом, Путин считает, что Запад уже нарушил "красную линию", и что там озабочены реакцией РФ на нарушение "красной линии", если она когда-то существовала.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Путин 18 марта заявил, что в Украине уже находятся военные из стран-членов НАТО, включая персонал, говорящий на французском и английском языках. Президент РФ признал заявление Макрона о том, что западный персонал будет выполнять "второстепенные функции".

Путин также повторил тезис Кремля о возможности полномасштабного конфликта между Россией и НАТО и о притворной заинтересованности Москвы в мирных переговорах, направленных на подрыв поддержки Украины Западом и убеждение западных стран подтолкнуть Киев к переговорам, которые в конце концов подорвут украинский суверенитет и территориальную целостность.

Недавно издание Politico сообщило, что Франция готова создать коалицию стран, готовых отправить западных военных в Украину. Это произошло после недавних заявлений Путина о том, что "западные эскалации", такие как отправка военных контингентов НАТО в Украину, могут угрожать ядерным конфликтом.

"Утверждение Путина о том, что западные военные уже действуют в Украине, свидетельствует о том, что Путин считает, что Запад уже нарушил эту якобы "красную линию", и, следовательно, Запад обеспокоен реакцией России на нарушение "красной линии" (если она когда-то существовала)", – говорится в отчете ISW.

В Институте напомнили, что ранее уже отмечали – украинские силы и западная помощь государству несколько раз пересекали предполагаемые "красные линии" России во время войны, не вызывая значительную реакцию РФ. Это указывает на то, что многие из "красных линий" Москвы являются, скорее всего, информационными операциями, направленными на сдерживание действий Украины и Запада.

К слову, Путин также заявил, что он "ничего не знает" о требовании Макрона о прекращении огня в Украине на время Олимпиады в Париже.

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