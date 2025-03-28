"Красные линии", ситуация на фронте и помощь Европы: главное из брифинга Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочную встречу представителей генштабов «коалиции желающих» и рассказал о ситуации на фронте, в частности, в Курской области.

ТСН.ua собрал главные заявления по брифингу главы государства, которые он сделал 28 марта.

Военная помощь из Европы

Подводя итог саммиту в Париже, Зеленский сообщил, что Украина получит дополнительную помощь от Европы. В частности, европейцы расширили доступ Украины к разведданным, военным складам.

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В ходе саммита лидеры стран пообещали Украине дополнительные оборонные пакеты.

Также, Зеленский анонсировал новое заседание в формате Рамштайн, которое состоится в апреле. За организацию будет отвечать Великобритания и Германия.

Кроме того, Украина договорилась о лицензиях на производство противовоздушной обороны, будет проводиться работа по получению лицензии для некоторых видов артиллерии. Также Киев получит дополнительные инвестиции в производство украинских дронов и ракет.

Срочная встреча представителей генштабов «коалиции желающих»

В течение недели в Киеве состоится срочная встреча представителей генштабов стран, которые войдут в так называемую коалицию желающих.

Зеленский сообщил, что встреча состоится в узком кругу представителей основных стран, которые полностью будут готовы к отправке миротворческого контингента в Украину.

Украинский президент сообщил, что во время визита партнерам покажут украинскую инфраструктуру.

Впоследствии состоится встреча на уровне советников по национальной безопасности и итоговая встреча по гарантиям безопасности.

Соглашение о полезных ископаемых

Глава государства заявил, что Украина официально получила обновленный проект соглашения с США по поводу полезных ископаемых в пятницу, 28 марта.

Президент отметил, что сейчас необходимо сравнить документы, это то же соглашение, которое получила вице-премьер-министр Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Скоттом Бесонтом.

Также он подчеркнул, что это совсем другой документ, чем его предыдущие версии.

Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо получить конкретную рецензию от юристов по поводу полученного соглашения, а также юридический анализ всех ранее представленных договоров.

«Я буду воспринимать то соглашение, которое официально получила наша сторона. Формат изменен, давайте мы изучим этот формат, и потом будем говорить», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что в Конституции Украины четко написано «кому принадлежащее».

Ситуация на Курщине

Как сообщил глава государства, силы обороны до сих пор находятся на территории Курской области и делают в этом направлении «возможное и невозможное».

Он подчеркнул, что войска ВСУ не находятся в окружении.

По мнению Зеленского, присутствие ВСУ на территории Курской области является сдерживающим моментом, чтобы россияне не начали вторжение в Сумскую область.

Он признал, что Сил обороны находятся «чуть ниже Курской области», фактически признав операцию ВСУ в приграничной области Белгородской области, о чем заявляли роспропагандисты.

Зеленский заявил, что Украина принимает меры, чтобы уменьшить скопления российских войск, в частности южнее Курской области (вероятно, имелась в виду Белгородская, а не Брянская).

Он также ссылался на перехват разговоров окупантов, где те сомневаются в наступлении на Сумщину.

Успехи на восточных направлениях фронта

Силам обороны Украины удалось добиться некоторых успехов на востоке.

По словам Зеленского, «большого успеха» нет, но есть определенные положительные изменения .

«Никто не говорит, что есть большой успех. Но мы сдержанно говорим, что сейчас ситуация нормальная. Сложная, но нормальная», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Удары РФ по украинским энергообъектам

Зеленский сообщил, что на основе собственного мониторинга Украина может четко заявить, где Россия нарушила свои обязательства по прекращению огня по энергетическим объектам.

Он подчеркнул, что вопрос мониторинга соблюдения энергетического перемирия является ключевым.

Глава государства напомнил, что после переговоров в Саудовской Аравии предложил Умерову определить, кто будет отвечать за мониторинг соглашений, учитывая прошлые срывы перемирия с РФ.

Зеленский отметил, что ему известно о том, что США обсуждают это с Саудовской Аравией, Турцией и Европой, но результаты еще не известны. Украина четко дала понять: без мониторинга сотрудничество невозможно.

Также он добавил, что, по словам американской стороны, договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам наступает с момента публикации принятого в Саудовской Аравии документа.

Легитимность украинской власти

Зеленский рассказал, признают ли украинские власти как легитимные в США и ЕС.

«Официально Белый дом уже отреагировал на это, опроверг даже это (проведение выборов во время военного положения — Ред.) как идею, говоря, что у нас легитимная власть, я законобранный президент и у нас избирает народ согласно нашей Конституции», — рассказал глава государства.

По его словам, такую же позицию о признании украинской власти легитимной придерживается Европейский Союз и все европейские партнеры.

«Все опровергли это (проведение выборов во время войны – Ред.) как возможность. Европейцы добавили, что понимают, что президент Украины является законным легитимным президентом, а Путин - военный преступник. Это такой ответ на сегодняшний день всего цивилизованного мира», — подытожил Зеленский.

«Красные линии» соглашения о ископаемых

Зеленский подчеркнул, что главные «красные линии» были очерчены в рамочном соглашении, которое украинская сторона была готова подписать.

Также он пообещал сообщать украинскому обществу обо всех рискованных моментах соглашения о полезных ископаемых, которое предлагает подписать администрация президента США.

«Если вопрос долгов поднимается там, мы не будем воспринимать долги, как я говорил. Это мне понятны абсолютно вещи, я их не вижу. Если будет иметься в виду новая поддержка, новые пакеты поддержки, и тогда США наверняка могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда нам ничего делать не будет», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Прекращение огня в Черном море

Президент Украины уточнил, что соглашение о прекращении огня в Черном море предусматривало не только запрещение боевых действий собственно в акватории моря.

Ее действие должно было распространяться на инфраструктуру морских портов и городов, где есть соответствующие порты.

«Одесса и одесский регион, потому что там есть не только Одесса, но и Южный порт, а также важная инфраструктура Николаева. Просто он не работает, и вы знаете почему. Потому что постоянно под обстрелами. Все рассчитывали на это, потому что была договоренность на Черном море, но без мониторинга нечего сказать», — сказал президент.

Зеленский считает предложение о мониторинге энергетики Саудовской Аравией «странным», поскольку у него нет необходимых ресурсов и экспертов.

Тем не менее он поддерживает идею привлечения Турции к мониторингу безопасности в Черном море, поскольку она, как и другие причерноморские страны (Румыния, Болгария), а также США и ЕС, имеют соответствующий опыт.

В то же время, президент добавил, что кандидатура Турции для мониторинга безопасности в Черном море была очень логичной. Также к мониторингу могут присоединиться другие причерноморские страны (Румыния, Болгария), а также США и ЕС, ведь у них есть соответствующий опыт.

Кто будет представлять РФ на переговорах

Зеленский предположил, что представлять Россию на предстоящих переговорах не обязательно должен российский президент Владимир Путин .

Он отметил, что кремлевский диктатор, неадекватный переговорщик, от которого сложно добиться однозначных ответов.

«Это как пинг-понг — то, что говорит Путин. Не всегда можно получить ответ», — объяснил Зеленский.

Украинский президент считает, что участником переговоров со стороны России может быть кто-то другой, в том числе кто-то из представителей бизнеса.

Также Зеленский надеется, что некоторые представители российской оппозиции могут представлять РФ на переговорах, если для этого будет поддержка Европы, США и Украины.

Напомним, ранее украинский президент подверг критике заявления спецпосланника Трампа Стива Виткоффа.

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