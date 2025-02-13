Красные линии: в переговорах о завершении войны Трамп озвучит их самостоятельно

Переговоры по завершению войны в Украине еще продолжаются

Пресссекретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левит рассказала, что переговоры по завершению войны в Украине еще продолжаются, поэтому Белый Дом не может рассказать о требованиях к обеим сторонам.

Об этом она заявила на брифинге в Белом Доме, пишет Общественное.

По ее словам, переговоры по завершению войны еще продолжаются, и Дональд Трамп сам расскажет о красных линиях, которые он может установить.

"Я думаю, президент доказал, что достигать результатов в соглашениях — это одна из вещей, которая делает его очень эффективным переговорщиком. Он не раскрывает, чего он ожидает от обеих сторон. Но он находится в авангарде этих переговоров. Также лица, которым он поручил общение с президентом Путиным и с президентом Зеленским, достаточно квалифицированными" — за.

Также представитель Белого Дома отметила, что пока нет европейских стран, которые присоединились к переговорам. Администрация Трампа ведет их самостоятельно.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп сразу побеседовал с Зеленским. Трамп подтвердил разговор с российским диктатором в соцсети Truth Social, отметив, что обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику и искусственный интеллект.

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