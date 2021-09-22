Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции: как чувствует себя первый президент

Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции: как чувствует себя первый президент

По информации родственников, реабилитация довольно успешна.

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по ДонбассуЛеонид Кравчук сейчас проходит реабилитацию, которая, по словам родственников, довольно успешна.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, пишет УНН.

"Он проходит реабилитацию, она, как говорят его родные, довольно успешная", — отметил он.

Напомним:

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров.

которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров. Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное . Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.

. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем сообщать подробности его самочувствия. Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет по состоянию своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента

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