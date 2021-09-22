Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции: как чувствует себя первый президент

Автор
Елена Вус
Дата публикации
Просмотры
1262
Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции: как чувствует себя первый президент

УНИАН

По информации родственников, реабилитация довольно успешна.

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по ДонбассуЛеонид Кравчук сейчас проходит реабилитацию, которая, по словам родственников, довольно успешна.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, пишет УНН.

"Он проходит реабилитацию, она, как говорят его родные, довольно успешная", — отметил он.

Напомним:

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров.
  • Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.
  • Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет по состоянию своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация