Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции: как чувствует себя первый президент

По информации родственников, реабилитация довольно успешна.
Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по ДонбассуЛеонид Кравчук сейчас проходит реабилитацию, которая, по словам родственников, довольно успешна.
Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, пишет УНН.
"Он проходит реабилитацию, она, как говорят его родные, довольно успешная", — отметил он.
Напомним:
- Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров.
- Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.
- Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет по состоянию своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.