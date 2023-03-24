Кража украинских детей оправдывает ордер на арест Путина — фон дер Ляен

Кража украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и их насильственная депортация в Россию является военным преступлением.

Это полностью оправдывает издание судом в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, — пишет Укринформ.

«Есть одна тема, которая особенно важна для меня — это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории. Депортировать детей – это военное преступление. Мы знаем сегодня, по крайней мере, о 16 200 детях, которые были депортированы, и только 300 вернулись. Эти преступные действия полностью оправдывают ордер на арест, выданный МКС», — подчеркнула фон дер Ляен.

По ее словам, Еврокомиссия вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и в партнерстве с украинцами положили начало инициативе, направленной на возвращение домой этих детей, которые были похищены Россией.

«Мы в самом начале очень тяжелого пути. Цель состоит в том, чтобы объединить международное давление и применить все возможные меры, чтобы установить место нахождения этих детей. Мы намерены помочь соответствующим агентствам ООН и международным организациям в получении лучшей и более полной информации о детях, депортированных в Россию. Это включает также тех детей, которые были впоследствии адаптированы или переведены в российские приемные семьи», — отметила Урсула фон дер Ляен

Она выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу за предложенную помощь, поскольку структуры ООН имеют огромный опыт по этой очень тяжелой теме.

Также читайте Украина вернула 15 похищенных Россией детей – Лубинец

Напомним, что в начале апреля Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

Главный прокурор МКС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге, независимо от позиции России, не признающей юрисдикцию этого суда.

Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни – пока он не предстанет перед судом.

В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей МКС и лично прокурора Карима Хана.

Читайте также:

Американские пограничники вернули в Украину украденные россиянами археологические артефакты