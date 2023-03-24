Кража украинских детей оправдывает ордер на арест Путина — фон дер Ляен

Кража украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и их насильственная депортация в Россию является военным преступлением.
Это полностью оправдывает издание судом в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, — пишет Укринформ.
«Есть одна тема, которая особенно важна для меня — это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории. Депортировать детей – это военное преступление. Мы знаем сегодня, по крайней мере, о 16 200 детях, которые были депортированы, и только 300 вернулись. Эти преступные действия полностью оправдывают ордер на арест, выданный МКС», — подчеркнула фон дер Ляен.
По ее словам, Еврокомиссия вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и в партнерстве с украинцами положили начало инициативе, направленной на возвращение домой этих детей, которые были похищены Россией.
«Мы в самом начале очень тяжелого пути. Цель состоит в том, чтобы объединить международное давление и применить все возможные меры, чтобы установить место нахождения этих детей. Мы намерены помочь соответствующим агентствам ООН и международным организациям в получении лучшей и более полной информации о детях, депортированных в Россию. Это включает также тех детей, которые были впоследствии адаптированы или переведены в российские приемные семьи», — отметила Урсула фон дер Ляен
Она выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу за предложенную помощь, поскольку структуры ООН имеют огромный опыт по этой очень тяжелой теме.
Напомним, что в начале апреля Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.
Главный прокурор МКС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге, независимо от позиции России, не признающей юрисдикцию этого суда.
Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни – пока он не предстанет перед судом.
В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей МКС и лично прокурора Карима Хана.
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