Креатура Путина или авантюрист, который захватит власть: Пионтковский о настоящем лице Пригожина

По словам Пионтковского, руководителя "Вагнера" не интересуют идеи "русского мира" – только усиление своей власти.

Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не является креатурой Путина, как предполагают некоторые эксперты. Напротив, Пригожин пытается начать свою политическую карьеру и захватить власть.

Такое мнение "24 канала" высказал российский публицист и живущий в США оппозиционер Андрей Пионтковский.

По мнению эксперта, Пригожин именно поэтому и активно критикует Миобороны РФ во главе с Шойгой, чтобы показать себя "героем" для так называемых "Z-патриотов", и за счет этого электората начать политическую карьеру.

В качестве примера Пионтковский привел "триумфальное" турне главы "Вагнера" по городам России, где Пригожин продвигает месседж: "я руководитель единого боеспособного подразделения российской армии, которую уничтожили предатели Шойгу и Герасимов".

"Этим месседжем он будто призывает: "если не удалось победить украинцев, то давайте расправимся с предателями". И под предателями он понимает не только Шойгу и Герасимова, а между словами читается и Путин", – считает российский оппозиционер.

Пионтковский не соглашается с мнением, что Пригожин является креатурой Путина, и выгоден диктатору, чтобы публично воевать против Шойгу и Герасимова, чтобы они не совершили военного переворота.

"Его не интересуют российские ценности и идеи "русского мира" – для него на первом месте возможности для усиления собственной власти и влияния и перераспределения имущества в России, после свержения эпохи Путина", – подытожил Андрей Пионтковский.

Ранее аналитики американского Института изучения войны писали, что Пригожин подрывает авторитет Путина. В ответ Путин начал медийно уничтожать Пригожина.

По мнению террориста и военного преступника Стрелкова-Гиркина, Пригожин имеет "крышу" среди влиятельных людей в РФ, и даже может попытаться совершить госпереворот.

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что у Пригожина есть абмиции совершить госпереворот.