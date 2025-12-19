Кредит для Украины от ЕС: противник решения Орбан сделал заявление

Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не является сторонником согласованного решения по займам 90 млрд евро для Украины и не хочет, чтобы Будапешт имел к нему нечто общее.

Об этом он высказался во время пребывания на саммите, пишет The Guardian.

«Венгрия полностью отстранена от этого», — подчеркнул премьер.

Орбан назвал кредит ЕС для Украины «чрезвычайно плохим решением» и «потерянными деньгами», потому что это кредит, который «украинцы никогда его не вернуть». По его словам, страны Европы будут «нести финансовые последствия» за это.

«Все остальные, кроме чехов и словаков, считают, что это было хорошее решение. Я считаю, что это было чрезвычайно плохое решение, которое приближает Европу к войне. Три страны решили не принимать в этом участия, это отказ для Чешской Республики, Словакии и Венгрии. Так что мы невиновны», — в очередной раз высказался он.

Как сообщалось, Виктор Орбан выступал против идеи использования российских замороженных активов для финансирования. Он называл ее «глупой» и равносильной «вступлению в войну».

Перед началом саммита он угрожал, что привезет на саммит ЕС 1,6 млн «бумажек» по Украине . По его словам, это анкеты из антиукраинского «референдума», в которых венгры якобы отвергли поддержку соседней страны.

