Кредит ЕС для Украины: Бельгия выдвинула новое требование, чтобы защититься от России

Бельгия / © pexels.com

Бельгия выдвинула Евросоюзу новое требование — создать дополнительный денежный буфер для защиты от угроз России по кредиту Украине на 210 млрд евро, обеспеченного российскими активами.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на полученные документы.

Этот резерв является одним из элементов пакета изменений, который Бельгия предлагает внести в инициативу Еврокомиссии. Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счет использования 185 млрд евро замороженных российских государственных активов в брюссельском депозитарии Euroclear в качестве залога. Еще 25 млрд евро планируется привлечь из других заблокированных российских средств, хранящихся на частных банковских счетах в странах ЕС, преимущественно во Франции.

Главная цель нового требования Бельгии — предоставить Euroclear дополнительную финансовую защиту на случай возможных ответных действий Кремля.

Предложенный буфер должен дополнить финансовые гарантии государств-членов ЕС, чтобы обезопасить Бельгию от риска самостоятельно погашать весь кредит в случае, если России удастся вернуть активы.

В перечне поправок к предложению Комиссии Бельгия также выступила за расширение гарантий для покрытия возможных судебных процессов и урегулирований — однако много столиц выступают против такого подхода.

Брюссель выдвинул эти требования накануне саммита ЕС 18 декабря, где лидеры должны договориться о дальнейшем финансировании украинской обороны. По прогнозам, резервы Киева могут иссякнуть уже в апреле. Если замороженные российские активы не привлекут к новой кредитной схеме, странам ЕС придется финансировать Украину за свой счет, чего избегают государства, выступающие против повышения налогового давления на граждан.

Бельгия является ключевым оппонентом нынешнего механизма, поскольку считает, что в случае юридической победы Москвы именно она может остаться виновной за весь кредит.

В своих замечаниях Бельгия призвала ЕС создать отдельный финансовый резерв для защиты Euroclear от потенциальных российских ответных шагов. В документе указано, что страховой механизм должен покрывать «рост расходов, которые Euroclear может понести (например, юридические расходы на защиту от реталиации)» и компенсировать недополученные доходы.

Согласно документу, новый буфер предлагают финансировать за счет сверхприбылей, которые Euroclear получает в виде процентов с депозитного счета в Европейском центральном банке, где сейчас хранятся замороженные российские активы. В прошлом году эти доходы составляли 4 млрд евро.

Сейчас большая часть этих средств направляется Украине для обслуживания кредита G7 в 45 млрд евро, а Euroclear оставляет 10% в качестве страхового резерва на юридические риски. Бельгия хочет постепенно повысить этот процент, чтобы усилить защиту депозитария в будущем.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что решение о предоставлении Украине финансирования, обеспеченного активами РФ, может быть согласовано в ближайшие дни. Несмотря на сопротивление Бельгии, которая опасается юридических рисков, чиновники выражают оптимизм. Ожидается, что соглашение о финансировании будет объявлено примерно на следующей неделе.