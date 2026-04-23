Кредит на €90 млрд для Украины: Зеленский назвал сроки первого транша

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получить первые средства из пакета помощи от Евросоюза общим объемом в 90 млрд евро уже в конце весны. Деньги направят на усиление армии, социальные нужды и развитие оборонного производства.

Об этом глава государства сказал журналистам во время общения в соцсети.

Зеленский отметил, что разблокирование финансовой помощи от ЕС остается одним из ключевых приоритетов для Украины.

«Мы рассчитываем и работали для положительного результата, чтобы мы были разблокированы. И 90 миллиардов евро для нас — это приоритет. И, безусловно, очень важно, чтобы 20-й санкционный пакет был разблокирован, чтобы мы работали над следующими санкциями. Давили по российской энергетической, давили по Shadow Fleet, по теневому флоту России и т.д. Много разных вопросов, над этим мы работаем постоянно», — рассказал президент.

Первый транш кредита в 90 млрд евро от ЕС

Также он подчеркнул важность скорейшего получения первого транша финансирования.

«Что касается 90 миллиардов. Приоритет. Почему? Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать как мы сможем, как можно быстрее, чтобы мы до конца мая, начала июня получили деньги», — сообщил глава государства.

На что пойдут деньги от ЕС?

По его словам, эти средства планируют направить прежде всего на поддержку обороноспособности, социальные нужды и развитие отечественного военного производства — в частности беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

«Это усиление нашей армии. И, безусловно, внутреннее производство отечественно-украинского оружия, ну и от партнеров дефицитного оружия мы будем готовы также рассматривать такие возможности. Но прежде всего это социальная поддержка наших людей, это поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина продолжает работать над новыми санкциями против России и рассчитывает на разблокирование необходимых решений. Украинская сторона, по его словам, выполнила все взятые на себя обязательства в определенные сроки.

Напомним, 22 апреля послы ЕС согласовали кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против РФ. Была запущена письменная процедура принятия, которая завершится 23 апреля, если страны не выскажут возражений. Этот шаг является тестом для Венгрии: Будапешт ранее блокировал помощь, требуя возобновления поставок нефти через «Дружбу». В Брюсселе надеются на быстрое выделение средств, если компромисс по энергоносителям будет найден.

Вечером 22 апреля Зеленский подтвердил выполнение соглашения с ЕС по разблокированию 90 млрд евро поддержки на два года и подготовку новых санкций против РФ. Украина возобновила работу нефтепровода «Дружба», выполнив свою часть обязательств, и теперь ожидает оперативного выделения средств и дальнейшей интеграции.