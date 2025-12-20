Кредит вернет Путин: Зеленский раскрыл детали получения 90 млрд евро от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи, обеспеченной замороженными активами страны-агрессорки. Вокруг вопроса использования замороженных российских активов велось немало дискуссий. Некоторые называли финальное решение компромиссным, однако президент Украины Владимир Зеленский убежден в его эффективности и силе.

Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов в чате Офиса Президента.

«Решение очень сильное»

Президент отреагировал на сомнения части медиасообщества относительно того, является ли этот шаг альтернативой полноценному репарационному механизму.

«Я отвечу. Некоторые журналисты считают, что это альтернатива репарационному кредиту и выглядит не так сильно… Я считаю, что решение очень сильно. Для нас было очень важно обеспечить финансами наше государство, людей, армию, гражданских, детей, всех», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, договоренность с лидерами Европы гарантирует Украине 90 миллиардов евро (из общего пула в 210 млрд) сроком на два года - по 45 миллиардов в год .

Главное условие: платит агрессор

Ключевой момент этого соглашения – прямая привязка к российским репарациям. Зеленский подчеркнул, что это не просто кредит, который ляжет бременем на украинский бюджет.

«Мы получили беспроцентный кредит в 90 миллиардов, и Украина будет возвращать эти деньги в Европейский Союз только тогда, когда Россия будет выплачивать в таком же размере украинские репарации», — пояснил механизм президент.

Он добавил, что такой подход не позволит миру «забыть» о необходимости наказания агрессора финансово.

«Россия сделает все, чтобы мир об этом забыл. Здесь четкая привязка… Я поздравляю всех партнеров. Это историческое решение», – резюмировал глава государства.

Напомним, США предлагают новую трехстороннюю встречу с Украиной и Россией. По мнению Зеленского, встречи, которые проходили в последнее время в Женеве, Майами и Берлине, демонстрируют интенсивность стремлений к завершению войны.