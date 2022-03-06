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Кредитный рейтинг России снизился до преддефолтного

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Кредитный рейтинг России снизился до преддефолтного

Associated Press

Инвесторы могут понести большие потери, чем средние исторические, считают аналитики.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг России с B3 до Ca. Следующий уровень – D и это будет означать дефолт.

Об этом говорится в сообщении агентства Moody's.

Такой вывод агентство сделало в ожидании того, что контроль за движением капитала со стороны Центрального банка России ограничит трансграничные платежи, в том числе и для обслуживания долга по государственным облигациям.

"Снижение рейтинга к Ca обусловлено серьезными опасениями по поводу готовности и способности России погасить свои долговые обязательства", – говорится в сообщении Moody's.

Отрицательный прогноз по рейтингу РФ отражает значительные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением жестких и скоординированных санкций после вторжения России в Украину.

"Обеспокоенность по поводу готовности правительства (РФ – ред.) платить и непредсказуемость действий правительства могут привести к большим, чем средние исторические, потерям для инвесторов", – считают аналитики агентства.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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