Кредитный рейтинг России снизился до преддефолтного

Инвесторы могут понести большие потери, чем средние исторические, считают аналитики.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг России с B3 до Ca. Следующий уровень – D и это будет означать дефолт.

Об этом говорится в сообщении агентства Moody's.

Такой вывод агентство сделало в ожидании того, что контроль за движением капитала со стороны Центрального банка России ограничит трансграничные платежи, в том числе и для обслуживания долга по государственным облигациям.

"Снижение рейтинга к Ca обусловлено серьезными опасениями по поводу готовности и способности России погасить свои долговые обязательства", – говорится в сообщении Moody's.

Отрицательный прогноз по рейтингу РФ отражает значительные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением жестких и скоординированных санкций после вторжения России в Украину.

"Обеспокоенность по поводу готовности правительства (РФ – ред.) платить и непредсказуемость действий правительства могут привести к большим, чем средние исторические, потерям для инвесторов", – считают аналитики агентства.