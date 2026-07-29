Кремль боится беспорядков из-за новой мобилизации: у Путина готовят жесткий сценарий для РФ

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль рассматривает различные сценарии подготовки к мобилизации в России в будущем. В то же время, «фюрер» Владимир Путин, вероятно, еще не принял окончательного решения и продолжает оценивать возможные варианты развития событий.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Российская оппозиционная Verstka со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что в Москве уже обсуждается потенциальное введение новых ограничений для российского населения в случае мобилизации после выборов в Госдуму в сентябре 2026-го.

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Два политических стратега, работающих с Кремлем, заявили, что «серьезный» провал на передовой или в усилиях по вербовке может спровоцировать мобилизацию. Некоторые представители служб безопасности даже выступают за полное или частичное установление военного положения для предотвращения гражданских беспорядков в случае мобилизации.

Кроме того, они стремятся еще и к внедрению в России более жестких наказаний за нарушение валютного законодательства, усилению контроля над иностранными активами, ограничению виртуальных частных сетей (VPN) и введению выездных виз.

«Российские чиновники, похоже, обсуждают введение мобилизации осенью, но Путин, вероятно, еще не принял окончательного решения. Однако Кремль устанавливает условия для содействия мобилизации, если диктатор решит это сделать в будущем», — говорится в отчете.

Отметим, что 26 июля Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Росгвардии и Минобороны к информации о российских военнослужащих и их семьях в Едином государственном реестре ЗАГС. Это, заявляют в оборонном ведомстве, сократит бюрократические процедуры и время обработки документов. К слову, этот закон является результатом предложений Росгвардии по расширению ее правил гражданской обороны по защите общества от неопределенных «опасностей» во время мобилизации, военного положения и военного времени.

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В ISW отмечают, что Кремль оптимизирует мобилизационную бюрократию с 2025 года. В ноябре того же года Путин подписал закон, изменяющий административный процесс военного призыва в страну на круглогодичный цикл вместо предыдущих полугодовых циклов. Тем самым, Москва значительно расширила скорость, с которой можно призвать и обработать большее количество призывников и резервистов.

«В ISW продолжают оценивать, что мобилизация является личным решением Путина, которое зависит от его личного восприятия ситуации на поле боя и честности Кремля. Остается непонятным, решит ли Путин ввести мобилизацию и как именно», — говорится в отчете американских специалистов.

Напомним, по оценкам украинской разведки, новая волна мобилизации в России вполне вероятна сразу после выборов, запланированных на 20 сентября этого года. В то же время разведчики отмечают, что в настоящее время РФ не разворачивает новые учебные центры для подготовки новобранцев. Впрочем, имеющейся инфраструктуры, по их словам, достаточно, чтобы и дальше готовить новые партии так называемого «пушечного мяса».

В то же время Daily Express пишет, что Владимир Путин готовится к новой волне мобилизации из-за отсутствия значительных успехов российской армии на фронте в Украине. В то же время Кремль усиливает структуры внутренней безопасности на фоне опасений возможных беспорядков в России из-за экономических проблем, дефицита топлива и роста недовольства из-за войны.

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