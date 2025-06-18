Кремль бросил союзника: почему РФ не помогает Ирану во время войны

Президент России Владимир Путин на фоне Кремля / © Associated Press

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Региональное влияние России на Ближнем Востоке продолжает ослабевать, о чем ярко свидетельствует война в Иране. Несмотря на тесное сотрудничество и недавний договор о стратегическом партнерстве, Россия фактически не вступилась за своего союзника, который столкнулся с серьезной угрозой со стороны Израиля.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Авторы материала напоминают о значительной помощи, которую Иран предоставил Кремлю в начале полномасштабного вторжения в Украину. В частности, речь идет о поставках дронов-камикадзе «Шахед» и содействии в строительстве завода по их производству на территории РФ. Военное сотрудничество в этом году укрепил договор о стратегическом партнерстве.

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«Но через пять месяцев после подписания этого договора правительство Ирана столкнулось с серьезной угрозой своему правлению со стороны Израиля. И Россия, кроме телефонных звонков и осуждающих заявлений, нигде не проявляет себя«, — отмечается в статье.

Даже после того, как иранские ядерные и энергетические объекты были повреждены, а высшие военные руководители были ликвидированы, Москва не проявила никаких признаков намерения помочь Тегерану. Это бездействие резко контрастирует с реакцией РФ на события в Сирии десятилетней давности, когда она активно вмешалась, чтобы поддержать тамошнего диктатора Башара Асада.

Почему Россия не помогает Ирану?

Собеседники NYT акцентируют, что частично нежелание Кремля оказывать значительную поддержку Ирану связано с тем, что российская армия скована в Украине.

«Реальный вопрос для Москвы — что они могут позволить себе послать иранцам сейчас в плане военной техники, учитывая требования конфликта против Украины?» — отметил научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм.

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Однако существуют и другие причины. В материале высказывается мнение профильного эксперта, что российское руководство взвешивает возможность прямого столкновения с США и Израилем в случае оказания помощи Ирану.

Ситуация отражает беспристрастный политический расчет Кремля. Для него в приоритете — собственная война против Украины, а также необходимость поддерживать теплые отношения с другими важными партнерами на Ближнем Востоке, которые помогли России пережить западные экономические санкции.

По словам аналитиков, Россия не только стремится улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, но и не заинтересована в том, чтобы Иран получил ядерное оружие. К тому же, Москва выигрывает от роста цен на нефть, вызванного конфликтом.

По оценкам аналитиков, президент России Владимир Путин вряд ли будет принимать военное участие в конфликте или слишком агрессивно вооружать Иран. Эта осторожность, в частности, вызвана опасением вызвать неприятие со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии — двух все более важных для Москвы партнеров, которые не приветствовали бы мощный Тегеран.

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Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался, что Израиль отказывается от посредничества Москвы в его конфликте с Ираном.

В то же время, похоже, Израилю не нужно посредничество Москвы, ведь в ночь на 18 июня он атаковал ядерные и ракетные объекты Ирана в Тегеране. Для атаки были привлечены около 50 военных самолетов.

В свою очередь Трамп прямо пригрозил верховному лидеру Ирана аятоле Али Хаменеи. Он сказал, что США точно знают место пребывания Хаменеи и имеют возможность нанести удар, но пока не планируют этого делать.