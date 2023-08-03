Кремль дальше финансирует компанию "Вагнер": СМИ узнали о схемах

Даже после мятежа Пригожина его структуры сохранили государственные контракты в России.

Российские власти, вероятно, сохранили схему финансирования ЧВК "Вагнер", о чем свидетельствует заключение компаниями Евгения Пригожина госконтрактов на не менее 2 млрд руб. через месяц после попытки мятежа.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Агентство", журналисты которого проанализировали информацию на сайте госзакупок.

Авторы статьи изучили госконтракты 17 компаний, чтобы понять, удается ли Пригожину дальше получать эти контракты. Выяснилось, что за последний месяц фирмы олигарха получили самые крупные подряды для организации горячего питания школьников в городах Московской области.

Также читайте Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине – Financial Times

В частности, администрация города Мытищи заплатит 705 млн руб. компании "Социальное питание "Центр", администрация Красногорска – 935 млн. руб. компании "Продфудсервис".

Кроме того, сотрудничество с фирмами Пригожина продолжил детский лагерь "Артек". Так, за питание детей в 2023 году тамошняя администрация заплатит 260 млн руб. "Комбинату дошкольного питания".

Среди госзаказчиков услуг питания у компаний владельца "Вагнера" также несколько больниц Москвы и области.

В то же время, журналисты не смогли ознакомиться с информацией о госконтрактах на питание для военных, ведь они засекречены. Однако раньше и сам Пригожин, и даже диктатор Владимир Путин открыто заявляли о том, что пригожинские структуры снабжают питанием войска.

В частности, владелец "Вагнера" в письме к министру обороны РФ Сергею Шойгу в июне признал наличие схемы финансирования через госконтракты операций боевиков компании в Африке. Так, Пригожин указывал, что пророссийские проекты в Африке, Сирии и других арабских странах финансируются через госконтракты для группы компаний под управлением "Конкорда".

Напомним, 26 июля, уже после попытки мятежа Пригожина, Путин публично заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась за счет госбюджета РФ. Диктатор уточнил, что государство потратило на содержание "вагнеровцев" более 86 млрд. руб. с мая 2022 по май 2023 года. А владелец компании "Конкорд" заработал 80 млрд руб.

Отметим, в Международном уголовном суде не исключили, что могут выдать новые ордера на арест Путина и высшего руководства РФ, в том числе по делу о военных преступлениях ЧВК "Вагнер". В МКС сослались именно на заявления диктатора о госфинансировании боевиков и не только.

Читайте также: