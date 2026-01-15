Кремль / © Associated Press

Кремль продолжает настаивать на том, чтобы США, Украина и Европа приняли требования России. Москва отвергает недавние мирные усилия под руководством Белого дома по поиску компромиссов для прекращения войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики вспоминают заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что, мол, страна-агрессорка готова к переговорам с Европой, но отверг обсуждение постоянного или 60-дневного прекращения огня.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к временному прекращению огня, чтобы разрешить Киеву провести выборы. Ведь именно кремлевские чиновники не раз призывали к голосованию. Однако, отмечают в ISW, заявление Лаврова является отказом именно от тех мер, которые необходимы Украине для выполнения этих требований.

Кроме того, Лавров также утверждал, что прекращение огня даст Западу больше времени для поддержки Украины, скрывая тот факт, что Кремль откладывает мирный процесс для затягивания войны и достижения начальных военных целей РФ военными средствами.

Депутаты российской Госдумы отклонили мирные предложения, обсуждаемые сейчас в рамках мирного процесса под руководством США. В частности, Андрей Колесник цинично заявил, что якобы Россия открыта к переговорам с Европой только о «что-то ощутимом», «а не о бессмысленных формальных документах». Мол, Европа должна представить подходы, которые Россия может по крайней мере обсудить.

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет повторил заявления Кремля о том, что иностранные войска, направленные в Украину, будут законными целями для военных РФ.

«Заявления Кремля демонстрируют, что РФ все более безразлично относится к обсуждению соглашений, возникших в результате мирного процесса, возглавляемого президентом США Дональдом Трампом, с момента представления 28-пунктового мирного плана в ноябре 2025-го», — заключают американские аналитики.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что в России открыто назвали новые целые войны. В частности, свидетельствуют об этом заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что предстоящее мирное урегулирование должно решить «вопрос судьбы людей, проживающих в Крыму, Новороссии и Донбассе».

Новороссия, отмечают в ISWS, включает в себя не только Крым и четыре области, которые агрессорка Россия незаконно аннексировала, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую.