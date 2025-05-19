Кремль демонстрирует силу перед разговором Путина и Трампа: ISW разоблачил манипуляцию

Дональд Трамп и Владимир Путин

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Российские власти пытаются демонстрировать военную мощь накануне запланированного телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая. Путин пытается отвлечь внимание от военных и экономических трудностей страны-агрессора.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремлевский пропагандист Павел Зарубин 18 мая опубликовал отрывки из якобы «нового» интервью с Путиным. В разговоре российский диктатор утверждает, что у его страны достаточно человеческих и материальных ресурсов, чтобы довести войну против Украины до ее «логического» завершения с «необходимым» результатом для Москвы.

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Путин повторил устоявшиеся кремлевские нарративы о том, что мирные переговоры должны рассматривать «коренные причины» войны и «защищать» русскоязычное население Украины, которое, по словам главы Кремля, считает Россию своей «родиной».

Как сообщили украинское издание The Kyiv Independent и российские государственные средства массовой пропаганды, опубликованные Зарубиным отрывки — это на самом деле неиспользованные кадры из документального фильма «Россия.Кремль.Путин.25 лет», который Кремль выпустил 4 мая. В этом фильме Путин неоднократно продвигает идею о том, что Россия способна довести войну до «логического завершения».

Аналитики считают, что решение российских властей отложить публикацию этих кадров до 18 мая свидетельствует о попытке создать образ сильной РФ с военным преимуществом для Запада и для внутренней аудитории накануне телефонного разговора Путина с Трампом.

Недавно помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский заявил, что Россия готова воевать «столько, сколько потребуется». В свою очередь секретарь Совбеза России Дмитрий Медведев недавно высказал завуалированные ядерные угрозы, комментируя так называемые «ультиматумы во время переговоров».

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Военные и экономические трудности РФ

В ISW объяснили, что с помощью подобной риторики Путин пытается отвлечь внимание от военных и экономических проблем России.

Аналитики также обратили внимание на недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что российские власти ошибочно изображают свою экономику и армию сильными. Политик отметил, что Москва уже исчерпала свои денежные резервы, а главная процентная ставка в стране превышает 20%.

«Институт изучения войны (ISW) продолжает оценивать, что российские войска несут значительные потери на поле боя — на уровне, который, вероятно, будет неприемлем в средне- и долгосрочной перспективе. Путин также неправильно руководит экономикой России, страдающей от непропорциональных расходов на войну, растущей инфляции, значительного дефицита рабочей силы и сокращения фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении аналитиков.

Они подчеркнули, что дальнейшее истощение материальных, человеческих и экономических ресурсов России в таком темпе может поставить Путина перед сложными решениями в 2026 или в 2027 году.

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Напомним, накануне Трамп анонсировал, что 19 мая позвонит Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы достичь прекращения огня в войне России против Украины.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потенциальная встреча Трампа с Путиным может стать переломным моментом в международном политическом напряжении.

А спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прогнозирует успешный результат разговора Трампа с Путиным. Он также утверждает, что Вашингтону удалось сократить разрыв в позициях между Россией и Украиной.