Сергей Лавров / © Associated Press

В Кремле не перестают публично выражать надежды на проведение встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В контексте этих надежд также упоминается имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 ноября, передают российские пропагадистские СМИ, а также агентство «ТАСС».

«Нельзя увязывать тему саммита Россия-США в Будапеште и начавшуюся дискуссию о ядерных испытаниях», — заявил Лавров.

Глава российского МИД также прокомментировал публикацию в западных медиа о причинах срыва предварительных переговоров. Сергей Лавров назвал информацию, опубликованную в издании Financial Times о причинах отмены саммита Путина и Трампа, содержащей «много лжи», в частности в вопросе последовательности событий.

Также Сергей Лавров анонсировал, что следующим шагом после беседы с сенатором Марко Рубио (США) должна была стать встреча представителей министерств иностранных дел, военных ведомств и спецслужб России и Соединенных Штатов.

«Следующим шагом после разговора с Рубио должна быть встреча представителей МИД, военных, спецслужб России и США», — отметил Лавров.

Кроме того, министр высказался о влиянии Европы на американскую позицию по отношению к Украине:

«Европа не без успешна в попытках склонить США к своей позиции в отношении Украины», — сообщил Лавров.

Напомним, Москва может возобновить ядерные испытания, если это сделает хотя бы одно из других ядерных государств.

По словам Лаврова, Россия предлагает продлить на год действие ограничений договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНО), отмечая «ответственность великих государств за недопущение ядерной войны».