Кремль доигрался: разъяренная Польша вызвала на ковер посла России, и все из-за Украины

Посольство России в Варшаве / © Getty Images

Реклама

МИД Польши вызвал посла России Георгия Михно из-за заявлений Кремля о намерении систематически атаковать Киев. Варшава выдвинула решительное требование прекратить незаконную агрессию.

Об этом заявил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, сообщает polsatnews.pl.

Варшава передала российскому послу официальную позицию относительно заявлений Москвы о возможных ударах по Киеву.

Реклама

«На это не может быть нашего согласия. Так же, как и другие страны, мы вызвали — в нашем случае посла России в Польше — и передали ему нашу позицию относительно этих угроз или предупреждений, как их называет Российская Федерация», — сказал Вевюр.

По его словам, польская сторона подчеркнула, что заявления России о ведении так называемой «специальной военной операции» противоречат ударам по невоенным объектам.

«Посол услышал от нас очень решительный призыв к немедленному прекращению необоснованной и незаконной агрессии, а также к соблюдению международных обязательств и договоров», — добавил представитель польского МИД.

Он сообщил, что российский посол ознакомился с позицией польской стороны. Вевюр также отметил, что действия Варшавы были согласованы с партнерами из Европы.

Реклама

«Мы действуем вместе с нашими партнерами, которые также вызвали соответствующих представителей или послов России на своих территориях», — сказал представитель МИД.

Ранее аналогичные решения о вызове российских дипломатов приняли правительства Франции и Германии, а также институты Евросоюза.

Угрозы России атаковать Киев и реакция мира

Напомним, 25 мая МИД РФ фактически анонсировало новую волну атак по Киеву, призвав иностранцев как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к военным и административным объектам. В российском ведомстве заявили, что армия РФ теперь переходит к последовательным ударам по объектам военно-промышленного комплекса, командным пунктам и «центрам принятия решений» в Киеве.

Несмотря на угрозы РФ атаковать Киев, посольства Франции, Польши и представительство ЕС остаются в украинской столице и продолжают работу в обычном режиме. Иностранные дипломаты осудили ультиматумы Кремля, назвав их неприемлемыми, безответственными и противоречащими международным обязательствам. В посольствах отметили, что угрозы Москвы в адрес дипломатических представительств и «центров принятия решений» являются признаком слабости, отчаяния и безысходности, в которой оказался путинский режим.

Реклама

Новости партнеров