Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль "готов достичь соглашения" с США по Украине, хотя он также сказал, что некоторые элементы нуждаются в "согласовании".

Об этом информирует CBS News.

"Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, что это правильно, что мы двигаемся в правильном направлении", — сказал Лавров в интервью программе "Face the Nation with Margaret Brennan".

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Эти комментарии прозвучали после того, как Россия нанесла удар по Киеву против 24 апреля 2025 года, убив по меньшей мере 12 человек и ранив более 70, что стало самым смертоносным нападением на украинскую столицу за последние месяцы, поскольку президент Трамп продвигает предложение о прекращении войны.

На вопрос ведущей, почему стоило убивать мирных жителей после того, как Украина заявила в марте, что готова к прекращению огня, Лавров ответил, что "мы целимся только в военные цели или гражданские объекты, используемые военными", добавив, что "президент Путин выражал это столько раз".

Лавров предположил, что атака была умышленной, утверждая, что "если это была цель, которую использовали украинские военные", то министр обороны и командиры на местах "имеют право атаковать их".

В то же время, мол, на переговорах с Украиной есть "несколько признаков того, что мы двигаемся в правильном направлении", сказал Лавров. Среди них он назвал господина Трампа "вероятно единственным лидером на Земле, который признал необходимость устранения коренных причин этой ситуации".

Между тем , Трамп выразил упрек российскому диктатору в сообщении на Truth Social, заявив, что он "не доволен" ударами по Киеву, отметив, что они состоялись, когда он работал над достижением мирного соглашения. Это было "очень неудачное время", сказал он и обратился к Путину: "Владимир, СТОП!"

"Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, после того, как впервые ввела войска на восток Украины в 2014 году. Россия утверждает, что ее наступательное вторжение было спровоцировано Украиной и Западом, утверждение, отклоненное США и Европой", - пишет издание.

"Трамп неоднократно заявлял, что, по его мнению, Россия стремится к миру, и продолжает публично критиковать демократически избранного лидера Украины, президента Владимира Зеленского, несмотря на принятие Украиной предложенного им 30-дневного прекращения огня. А во время предвыборной кампании он обещал договориться о прекращении войны за его день. достичь”, — резюмирует СМИ.

Напомним, что Трамп назвал "большие уступки" , на которые согласилась Россия.