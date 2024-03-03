Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны: детали от ISW

Российская Федерация использовала так называемый съезд депутатов всех уровней "Приднестровской Молдавской Республики" и их призыв о помощи — как плацдарм для усиления гибридных операций против Молдовы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров использовал Анталийский дипломатический форум для продвижения кремлевских нарративов о Молдове. Вероятно, они создали условия для потенциальных гибридных операций Кремля, направленных на дестабилизацию Кишинева и предотвращение вступления страны в Европейский Союз.

В частности, во время форума в Турции глава МИД России заявил, мол, правительство Молдовы "двигается по стопам Киева". Лавров также сравнил политику Молдовы по Приднестровью с Украиной до 2014-го. Кроме того, министр повторил традиционные нарративы Кремля, что Молдова дискриминирует русскоязычных, применяя "экономическое давление" на Приднестровье и блокируя переговорный процесс "5+2" по приднестровскому конфликту.

ISW продолжает оценивать, что Кремль использует недавний приднестровский конгресс в качестве плацдарма для усиления гибридных операций, направленных на дестабилизацию и последующую поляризацию Кишинева накануне переговоров о вступлении Молдовы в ЕС и президентских выборах в стране позже 2024 года.

Кризис в Приднестровье

28 февраля непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с якобы экономической блокадой со стороны Молдовы. Авторы обращения просят принять меры по защите Приднестровья "с учетом факта постоянного проживания на территории республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре".

Официальный Кишинев прокомментировал такое заявление. Так, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой назвал призыв в РФ о "помощи" "еще одним элементом гибридной войны" и попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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