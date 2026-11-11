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Кремль готовит новые территориальные претензии: почему уступки в отношении Донбасса не утолят аппетиты Путина
Аналитики подчеркивают, что «фюрер» Владимир Путин уже не раз демонстрировал, что его территориальные амбиции в Украине выходят далеко за пределы Донбасса.
Идея пересмотреть административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Россия могла объявить о захвате Донбасса и согласиться на завершение войны, не учитывает настоящие территориальные аппетиты Кремля. Амбиции Москвы значительно шире и не ограничиваются этими двумя областями.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Американские аналитик вспоминают статью The Economist от 9 ноября о том, что американские переговорщики предложили Украине изменить административные границы Донецкой и Луганской областей в рамках территориального соглашения с Россией. Именно такой вариант позволил бы Москве заявить о полном контроле над обоими регионами, не требуя от Украины отказаться от территорий Донбасса, которые остаются под ее контролем.
По этому предложению новые административные границы Донецкой и Луганской областей должны соответствовать территориям, которые захватила армия РФ. В то же время остается непонятным, какой правовой статус будут иметь части этих областей, которые и дальше находятся под контролем Украины.
Впрочем, отмечают американские аналитики, диктатор Владимир Путин продемонстрировал, что его территориальные амбиции в Украине выходят далеко за пределы Донбасса.
«Россия незаконно аннексировала Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области в 2022 году. Кремль давно заставляет российское общество ожидать, что незаконная аннекс этой территории Украины будет постоянной», — говорится в отчете.
Кроме того, чиновники РФ регулярно утверждают, что «Новороссия» — аморфный вымышленный регион на юге и востоке Украины является неотъемлемой частью Российской Федерации. В частности, Новороссия включает не только оккупированный Крым и четыре оккупированных области, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.
Заявления РФ о ситуации на фронте
В ISW отмечают, что Путин и российское военное командование сформировали искаженную картину ситуации на фронте, опираясь на преувеличенные заявления о значительных продвижениях. Вероятно, говорится в отчете, Кремль попытается использовать эти утверждения при обсуждении изменения административных границ областей, чтобы добиться выгодных для России условий.
Высокопоставленные военные и политические чиновники регулярно делают откровенно ложные заявления о продвижении России на линии фронта, часто в десятках километров от наблюдаемой линии фронта. В частности, 2 сентября Путин заявил о якобы захвате Святогорска, расположенном в 14 км северо-западнее Лимана. Однако на самом деле украинские контратаки отбросили линию фронта более чем на 20 км к востоку от этого населенного пункта.
«Утечка карты Министерства обороны России от апреля 2026-го продемонстрировала, что военное командование имеет сильно искаженное представление о линии фронта, а заявления о продвижении в западной Запорожской области намного превосходят даже самые дальние заявления российских милблогеров в то время», — отмечают в Институте.
Минобороны России также в последние месяцы неоднократно распространяло ложные заявления о якобы окружении ВСУ на севере Харьковщины и в районе Доброполья Донецкой области. В то же время, российское ведомство не предоставило никаких доказательств в подтверждение этих утверждений.
«Эти преувеличения являются частью более широких усилий когнитивной войны, целью которых является убедить Запад заставить Украину капитулировать перед требованиями России. Огромный разрыв между настоящими реалиями поля боя и официальными заявлениями России о линии фронта усложнит любую попытку изменить административные границы Донецкой и Луганской областей и рискует тем, что Москва заявит, что она владеет большей территорией, чем на самом деле», — заключают аналитики.
Территориальный компромисс — что известно
The Economist пишет, что в последнее время РФ демонстрирует необычную для себя гибкость в переговорах, в частности, допускает возможность прекращения боевых действий вдоль нынешней линии фронта. Среди идей, которые выдвинули представители США, изменение административных границ Украины. Такой сценарий позволил бы России заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями, не получив остальных украинских городов, которые Москва стремится захватить.
Источники ТСН сообщили, что главными темами переговоров в Абу-Даби стали гарантии безопасности. Кроме того, собеседник опровергал предложения США по корректировке границ Донбасса.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что отказ от территорий в обмен на мир не остановит агрессию Кремля, а лишь даст России время подготовиться к новой войне. По его словам, действия Москвы свидетельствуют о том, что их цели не ограничиваются отдельными регионами Украины.