Кремль готовит новый "Минск": Зеленский предупредил о ловушке Путина

Россия не стремится к миру, а только хочет затянуть боевые действия и саботировать дипломатию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин выдвигает неприемлемые условия, которые делают невозможными любые переговоры о прекращении войны.

Об этом он написал в Telegram.

“Путин лжет о реальной ситуации на поле боя, он лжет о потерях, он лжет об истинном состоянии своей экономики, пострадавшей от его непутевых имперских амбиций. И он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу”, – подчеркнул президент.

Зеленский считает, что Кремль намеренно готовит сложные и неприемлемые условия еще до начала возможного перемирия, чтобы затянуть процесс в бессодержательные дискуссии.

"Путин попытается втянуть всех в бесконечные переговоры, как это было с "Минском", чтобы тратить время, пока его армия продолжает убивать людей. Мы предупреждали об этом”, – отметил глава государства.

По словам Зеленского, Путин не может просто выйти из этой войны, потому что в таком случае останется ни с чем, а потому делает все возможное, чтобы избежать реальных шагов к миру.

Напомним, президент отметил, что Украина восприняла американское предложение по безусловной тишине в небе, на море и на фронте.

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