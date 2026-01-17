Кремль готовит опасный сценарий против одной из стран НАТО: экс-разведчик Финляндии о планах РФ

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация не имеет возможности создать для НАТО масштабную военную угрозу, но способна бросить вызов 5 статьи. Кремль стремится спровоцировать раскол и проверить, сломается ли.

Такое мнение высказали бывший глава военной разведки Финляндии Пекка Товери в эфире «Еспресо».

«Несомненно, Россия готовится к продолжительной войне. Ее экономика фактически превратилась в военную, а все остальное страдает и приходит в упадок, кроме оборонного производства. Они пытаются сформировать новые стратегические резервы, чтобы как можно скорее подготовиться к возможному противостоянию с НАТО», — подчеркнул он.

Реклама

Впрочем, акцентирует Пекка Товери, армия страны-агрессорки в войне несет все больше потерь. Он вспомнил цифры, озвученные генсеком НАТО Марком Рютте, 20–25 тыс. погибших окупантов ежемесячно. Это не дает российской армии возможности накапливать значительные резервы.

«Однако факт остается фактом: Путин готовится к противостоянию с НАТО. Руководители военной разведки стран НАТО высказываются по этому поводу совершенно однозначно. Они считают, что хотя у России нет возможности создать для НАТО масштабную военную угрозу, она все же способна бросить вызов 5 статьи», — подчеркнул экс-разведчик.

Он объяснил, что речь идет о сценарии небольшой, ограниченной операции против одного государства-члена НАТО с последующей попыткой шантажа Альянса ядерными угрозами. Да, в Москве стремятся проверить, станет ли НАТО в защиту одного из своих членов.

«Именно к такому развитию событий они (РФ — Ред.), вероятно, готовятся. Это вполне реалистичный сценарий в ближайшей перспективе», — отметил экс-председатель военной разведки Финляндии.

Реклама

Напомним, аналитики ISW утверждают, что военные цели Кремля касаются не только Украины. Президент-диктатор России Владимир Путин продолжает демонстрировать, что его не удовлетворит мирное урегулирование, касающееся только Украины, и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.