Кремль готовит удар не только по Украине: генерал США раскрыл, на кого действительно давит Путин

Путин / © Associated Press

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Россия использует дипломатическую активность как инструмент информационной войны, пытаясь повлиять на поддержку Украины и позиции Соединенных Штатов.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал генерал армии США, главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 1997–2000 годах Уэсли Кларк в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

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Кларк отметил, что не владеет внутренней информацией о дипломатических процессах вокруг Украины. В то же время, по его словам, многолетние наблюдения и военный опыт не позволяют ему полагать, что Кремль настроен на приемлемое мирное соглашение.

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«Мне кажется маловероятным, что Путин хочет мирного соглашения на условиях, которые были бы приемлемы для Украины», — подчеркнул генерал.

По убеждению Кларка, нынешние шаги Москвы, прежде всего, следует воспринимать как составляющую информационной войны. Россия пытается влиять не только на украинское общество, но и решение Вашингтона.

«Он готовит почву для информационной войны против украинского народа, а также для того, чтобы склонить позицию президента Соединенных Штатов к большей поддержке России», — пояснил Кларк.

Американский генерал также отметил, что не видит в текущих процессах никаких сигналов, указывающих на быстрое улучшение положения Украины.

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«Я рассматриваю это как чисто информационную игру, часть военной стратегии России. Никакого немедленного облегчения для Украины здесь я не вижу», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в США и Европе сомневаются, что к весне 2027 года диктатор Путин будет готов к настоящим переговорам о мире.

Мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры Украины и России с участием США будут продолжены.

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