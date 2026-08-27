Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

«Фюрер» России Владимир Путин хочет превратить Государственную Думу в безусловный инструмент своей войны против Украины. «Единая Россия» планирует усилить свой контроль над комитетами Думы, чтобы сделать партию доминирующей силой во внутренней политике.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Источники в Кремле и Госдуме сообщили российскому изданию «Ведомости», что после сентябрьских выборов главой Комитета Госдумы по международным делам вместо лидера Либерально-демократической партии Леонида Слуцкого, вероятно, станет вице-спикер нижней палаты от «Единой России» Петр Толстой.

Реклама

Американские аналитики отмечают, что как Толстой, так и Слуцкий неоднократно пропагандировали ультранационалистические нарративы Кремля против Запада и публично отвергали содержательные переговоры по прекращению войны в Украине.

Замена Слуцкого, который является лояльным Кремлю и сторонником войны в Украине, политиком «Единой России» свидетельствует о приоритетности членства в партии в комитетах Думы.

«Кремль использует депутатов Думы в комитетах по международным делам и обороне для усиления государственных нарративов о внешней политике России и войне», — говорится в отчете Института.

Кроме того, потенциальное назначение Толстого, вероятно, является частью усилий Путина по усилению контроля «Единой России» над Государственной Думой и превращению ее в исполнителя провоенной и ультранационалистической неформальной российской государственной идеологии.

Реклама

Как сообщалось, Путин «ломает» законы, чтобы оставить лояльных «пенсионеров» у власти в Кремле . «Фюрер» продолжает вручную менять правила для госслужащих, чтобы содержать на ключевых должностях представителей своего ближайшего оцепления. Очередным примером стало продление полномочий главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина до 7 августа 2027 года.

Новости партнеров

Новости партнеров